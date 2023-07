Más de 142 mil personas han solicitado actualización de domicilio electoral con miras al plebiscito constitucional de diciembre

Poco más de cinco meses faltan para que los chilenos acudamos nuevamente a las urnas. Esta vez, en el marco del próximo plebiscito constitucional donde se decidirá si se aprueba o se rechaza un cambio en la Carta Magna.

Es en ese contexto que el presidente de Servel, Andrés Tagle, entregó este miércoles las últimas cifras sobre cambio de domicilio electoral y anunció el inicio de una campaña informativa nacional a través de televisión, radios, diarios y medios digitales. Esto último partirá esta semana.

Tagle señaló que hasta hoy, 142.866 personas han solicitado la actualización de su domicilio electoral. Esto desde el 1 de junio, cuando se reabrió dicho proceso. En el desglose de la cifra, 119.066 personas han realizado la solicitud de manera on line y 23.800 lo han efectuado de forma presencial.

El presidente del Servel explicó que en las pasadas elecciones de mayo, donde se escogieron a los 51 consejeros constituyentes que redactarán la propuesta de Carta Magna, parte de las filas que se originaron en las comisarías de Carabineros fue por culpa de no actualizar los domicilios electorales. “Muchos de esos electorales no lo hacían por estar transitoriamente a 200 kilómetros de lo que era domicilio, sino que por no tener actualizado su domicilio electoral. Se cambiaron de ciudad, a más de 200 kilómetros, y no lo habían actualizado. La revisión y solicitud de cambio de domicilio electoral busca evitar ese escenario”.

Los cambios de domicilio electoral se pueden hacer hasta el 29 de julio. Estos pueden llevarse a cabo en el sitio web del Servel, con la Clave Única, o de forma presencial, en las direcciones regionales del Servel, en Chile Atiende o en los Consulados de Chile en el exterior. En el plebiscito de diciembre los chilenos en el exterior podrán sufragar, de forma voluntaria, en los países en que se encuentren.

Respecto a la campaña informativa, explicó: “El objetivo de esta campaña es que los electores revisen el domicilio electoral, poniendo especial cuidado en los datos que hayan ingresado anteriormente y que figuren en el registro electoral estén correctos, sin abreviaturas y escritos en forma completa. Por ejemplo, que su dirección no diga Tte., sino que Teniente. O que diga Paula Jaraquemada y no P. Jaraquemada para el nombre de la calle”.

El voto de diciembre, al igual que en mayo, será de forma obligatoria.