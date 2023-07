“Podría haber sido un niño”: mujer que recibió flecha en un ojo en “Feria Friki” de Maipú continúa hospitalizada

Un paseo familiar de domingo terminó de la peor forma.

El pasado domingo 9 de julio, Tatiana Saldías Gálvez (30) paseaba junto a su familia en la “Feria Friki” de Maipú, evento que regularmente se realiza en el cerro Primo de Rivera y que reúne diversos puestos con muestras de mangas, cómics y artículos referentes a dibujos animados.

En uno de esos había un stand de la ONG Map8 con una muestra de estilo medieval donde los usuarios podían hacer uso de un arco y flecha. Sin embargo, no tenía las condiciones para un uso seguro, ya que, a eso de las 15.00, Tatiana recibió una flecha en un ojo disparada desde ese puesto.

Saldías fue llevada de emergencia hasta el Hospital El Carmen de esa comuna, donde ingresó con un hematoma periorbitario. Desde el hospital señalaron a La Tercera que se le realizaron exámenes confirmando la penetración a nivel de hueso frontal; sin estallido ocular.

Más tarde, fue trasladada a la Unidad de Pacientes Críticos, donde se encuentra fuera de riesgo vital. Su estado sigue siendo de cuidado y hasta este miércoles continuaba hospitalizada.

La madre de la joven, Pamela Gálvez, señaló que desde la productora se comunicaron con ella vía telefónica, pero aún estaban esperando “certeza” sobre si se harán responsables.

“El fondo de esto, por qué se hace publico, es que no vuelva a suceder. Ahora le tocó a mi hija, pero podría haber sido un niño. Esto es un paseo familiar, esto no se debería haber permitido”, dijo. “Mi hija está grave, no sé cuál va a ser su avance”, agregó.

El medio local La Voz de Maipú informó hoy que Feria Friki suspendió todos los eventos de agosto tras lo sucedido. De momento, se desconoce al responsable de disparar la flecha.

El director de Desarrollo Comunitario (DIDECO) de la Municipalidad de Maipú, Felipe Fernández, junto con lamentar el hecho, señaló que se inició una investigación “para determinar las responsabilidades de este hecho y buscar sanciones ejemplares”. Además, dijo que se suspenderán las autorizaciones para este tipo de ferias.

“Como Municipalidad lamentamos profundamente lo ocurrido y hemos estado enfocados desde el primer momento en hacer acompañamiento de la familia de la persona afectada y hacer monitoreo de su estado de salud”, dijo.