Alcalde de Colchane dice estar de acuerdo con aplicación de zanjas en zonas limítrofes: “Todo tipo de barreras son hoy necesarias”

La mañana de este martes, el alcalde de Colchane, Javier García, se refirió a la situación migratoria en su comuna, ubicada en la Provincia del Tamarugal, en la Región de Tarapacá, y que limita con la frontera de Bolivia, siendo uno de los principales focos de ingreso de migrantes al país. En ese sentido, el jefe comunal abordó la posible ampliación de zanjas en el área limítrofe, asegurando que, a su parecer “todo tipo de barreras son hoy necesarias”.

Hace uno días la Seremi de Obras Públicas de Tarapacá compartió una publicación a través de redes sociales -que posteriormente fue eliminada- donde se dio cuenta de la ejecución de “trabajos de excavación y confección de petriles en complejo fronterizo en Colchane”. Al respecto, ayer la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, señaló que se trata “de un trabajo que ha estado haciendo la delegación provincial, más las policías y la Municipalidad de San Pedro de Atacama, y que tiene ver con el paso fronterizo Tocorpuri y que dice relación particularmente con el delito de robo de autos”.

Bajo ese contexto, esta mañana, en entrevista con radio Pauta, el alcalde García defendió la aplicación de zanjas, y aseguró que “en ciertos sectores eso ha sido de utilidad y eso no hay que olvidarlo”. Eso sí, aseguró que requieren de “mantención, requiere inclusive construir más zanjas en algunos lugares donde salen vehículos robados de Chile sin ningún control”.

“En ese sentido, todo tipo de barreras, creo yo, que son hoy necesarias, más allá del que esté de acuerdo o no. Lamentablemente nuestra frontera es permeable y si es necesario ampliar las zanjas por cierto que estamos de acuerdo”, sostuvo.

Zanja ubicada en la comuna de Colchane.

Por otra parte, García fue consultado por el rol que ha tenido Bolivia en la situación migratoria, al respecto, manifestó que con la administración de Boric, desde el municipio tenían la “esperanza” de poder “avanzar en el diálogo y mejorar las relaciones”, sin embargo, acusó una “pasividad” en el “actuar del gobierno boliviano y poco interés en materia de controlar la migración”.

En ese sentido, señaló que “tampoco vemos un avance o un trabajo serio y transparente del gobierno chileno a través de la Cancillería en términos de demostrar al país cuáles son los avances en materia de diálogos, más allá de las conversaciones o publicaciones en los medios de comunicación”.

Respecto al escenario migratorio que se observa en la zona, García planteó que actualmente el complejo fronterizo “está colapsado, las personas que pretenden ingresar a Chile por paso regular deben esperar más de cinco horas”, acusó el jefe comunal.

En ese sentido, aseguró que los inmigrantes ingresan “sin ningún control, por cierto que eso es una vergüenza para todos los chilenos, de cómo estamos manejando, trabajando la puerta principal de entrada al norte. Esta es una realidad que hemos visto, sin embargo, hemos visto muy poca atención del gobierno, no solamente de este, sino también del pasado, porque esto no es un problema de hoy”, sostuvo.

Por otro lado, el jefe comunal reconoció que controlar la frontera “es difícil”, no obstante, precisó que se necesitan “señales mucho más potentes, como las expulsiones administrativas que las seguimos esperando”. De hecho, no es primera vez que García cuestiona la ausencia de esta medida. La semana pasada, señaló a 24 Horas que si bien, destacaba la “voluntad” que tendría el gobierno en solucionar la situación, no ve una intención por parte del Ejecutivo de “expulsar administrativamente”.

“A nuestro juicio han ingresado más de 100 mil inmigrantes irregulares al país sin ningún documento”, señaló esta mañana, aseguro que, lo que sí se ha visto “y en cantidades irrisorias son expulsiones judiciales, que son muy distintas a las expulsiones administrativas”.