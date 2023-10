Muere Jacques Chonchol, exministro de Allende y figura clave de la Reforma Agraria

Este jueves falleció, a los 97 años de edad, Jacques Chonchol, exministro de Agricultura del expresidente Salvador Allende entre 1970 y 1972.

Chonchol -militante de la Democracia Cristiana entre 1957 y 1969 y posteriormente miembro de la Izquierda Cristiana- es reconocido como el “padre” de la Reforma Agraria del gobierno de Eduardo Frei Montalva, cuando se desempeñaba como vicepresidente ejecutivo del Instituto Nacional Agropecuario (Indap).

En conversación con La Tercera, en septiembre pasado en el marco de los 50 años del Golpe de Estado, Chonchol abordó parte de su vida, marcada por este histórico episodio que ocurrió cuando tenía 47 años de edad. En aquel diálogo, el exministro de Agricultura reconoció que “había mucho miedo. Mi partido, la Izquierda Cristiana, era un partido muy chico, que recién se estaba formando, no era mucho lo que podíamos hacer. Nosotros pensábamos que eso iba a durar unos pocos días, nunca pensé que serían nueve meses el tiempo que estaría refugiado”.

Debido al quiebre democrático que vivió nuestro país, Chonchol fue exiliado a Francia, donde se desempeñó como profesor. En total, fueron 20 años que estuvo el exministro fuera de territorio nacional.

“Estuve en Lima 24 horas hasta que abordé un avión a Francia, donde me estaban esperando mi mujer y muchos amigos que se habían exiliado antes. Esa fue la primera vez que nos reunimos físicamente desde el Golpe. Al llegar, me estaban esperando en el Instituto de Estudios de América Latina, donde me tenían un puesto de profesor asociado y donde pasé todos los años que estuve exiliado. En Francia pasé 20 años antes de regresar a Chile”, dijo Chonchol a La Tercera.

Foto: el exministro de Agricultura de Salvador Allende, Jacques Chonchol.

Homenaje del Presidente Gabriel Boric

El 28 de julio pasado, fecha en que se celebra el Día de las Campesinas y Campesinos, el Presidente Gabriel Boric homenajeó al exministro de Agricultura Jacques Chonchol.

Al inicio de la ceremonia, el Mandatario partió diciendo que “hay que homenajear en vida, es una alegría Jacques Chonchol estar contigo hoy día”.

Acto seguido, dijo que “50 años después de la reforma agraria podrá haber gente que siga enojada contigo, pero hay muchos más que te admiramos y te agradecemos la tremenda pega que hiciste porque realmente cambió Chile”.

Sin embargo, esa no fue la primera vez que el Mandatario sostuvo un encuentro presencial con Chonchol. El 19 de enero de 2022, el Jefe de Estado compartió en su cuenta de X: “Hoy me reuní a conversar con don Jacques Chonchol quien trabajó en Indap con Frei Montalva y como ministro de Agricultura con Allende, estando a cargo de la reforma agraria, que cambió para siempre (y para bien) el carácter social de Chile. Mucho que aprender de su experiencia”.