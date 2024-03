Mujer golpeada por su expareja en Las Condes: “Si no queda preso, él nos va a matar”

Carabineros detuvo este jueves a un sujeto por agredir a su expareja. Los hechos se produjeron en Las Condes, en el estacionamiento de un edificio: el hombre, identificado como Carlos González Olivo, golpeó en la cara a la mujer con una piedra y luego le propinó una patada. Un vecino detuvo la golpiza. La mujer quedó internada y será sometida a una cirugía.

Ante los violentos hechos y la posibilidad que el hombre no quede en prisión preventiva, la mujer señaló tener mucho miedo “porque conoce el domicilio de mis papás, en el fondo sabe dónde trabaja Norberto (su actual pareja), sabe mi trabajo (...) la intención de él era matarme”. Y añadió: “No me imaginé jamás que, estando en la calle, él me iba a golpear en la forma en que me golpeó”.

En conversación con Contigo en La Mañana de CHV, Karen -así fue identificada la víctima- describió a su expareja como una persona robusta y que tiene conocimiento también de boxeo, de artes marciales, maneja armas, tenía armas en su casa. (...) En el fondo tengo mucho miedo de que si no queda preso, él nos va a matar”.

La agredida también contó que en diciembre el hombre intentó entrar a su domicilio y que fue detenido por el conserje. “Había ido tres veces antes (a su edificio) y fue a tirar piedras”, señaló. Además, sostuvo que el hombre incumplió “al menos cinco veces” una medida cautelar de prohibición de acercamiento que pesa sobre él, luego de que llevara el caso a los Tribunales de Familia.

Según ella, el sistema “no funciona”, ya que desde Carabineros y Fiscalía le señalaron en otras ocasiones que no podían detenerlo porque debían revisar cámaras de seguridad primero, dejando pasar el tiempo para actuar de flagrancia.

“Estar del otro lado te permite ver la indolencia de todo el sistema, de quien te toma la denuncia, de llamar a Carabineros”, agregó.