Orrego acusa “amedrentamiento” en rayados que sufrió la gobernación regional en Día del skate

El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, acusó “amedrentamiento” en los rayados que sufrió el edificio del Gobierno Regional, ubicado en la comuna de Santiago.

Los rayados fueron efectuados el 21 de junio y se dieron luego de una manifestación de skaters. Ese día, como cada año desde mediados de 2000, los jóvenes conmemoran el día del Skate, bautizado como Go Skate Day, desplazándose con la patineta por distintos puntos o spots, como denominan a los sitios donde pueden realizar sus trucos y maromas.

Uno de esos puntos fue en calle Bandera, donde habitualmente los skaters instalan rampas para realizar piruetas. En ese mismo lugar está ubicado el edificio del Gobierno Regional, que terminó con varios rayados.

Según Orrego, estos rayados fueron realizados en dicho lugar como respuesta a sus labores de limpieza de la Alameda. “Esta turba vino solo al Gobierno de Santiago y este ‘bombing’, como se denomina este acto intimidatorio, tiene por objeto hacer que nosotros dejemos de hacer lo que estamos haciendo en la Alameda, que es limpiarla”.

La autoridad regional señaló que en el plan de limpieza de fachadas de la Alameda lleva un 79% de avance. “Ya la gente lo ve, Santiago está teniendo otra cara”, dijo.

Según dijo, la limpieza en el edificio tardará cerca de una semana. “Esto no es arte, esto no es libertad de expresión, es vandalismos y casi un espíritu mafioso porque vienen en una turba a tratar de amedrentarnos, dañando un edificio público, lo que no tiene ningún sentido”.

Sin embargo, ese día ese lugar no fue el único donde los skaters se congregaron para realizar videos con sus trucos. Estos también se llevaron a cabo en otros conocidos puntos para ellos, como la escalera del Metro de Escuela Militar.