Lío de platas en el Minvu: ministro Montes asegura que “todos los gastos que están en cuestión vienen del gobierno anterior”

La comisión de Vivienda y Urbanismo del Senado recibió este martes al ministro del área, Carlos Montes (PS), quien expuso ante los parlamentarios los antecedentes sobre los convenios suscritos entre su cartera y fundaciones privadas ligadas al oficialismo, donde la Fiscalía investiga posibles delitos de corrupción en al menos cuatro regiones.

En su exposición, el titular de Vivienda explicó el mecanismo que ha utilizado la cartera para suscribir convenios con fundaciones privadas en el marco del programa Asentamientos Precarios. De esta forma, relató Montes, la adjudicación de recursos se realiza a través de la delegación de facultades desde la autoridad ministerial a los seremis de Vivienda de cada región, es decir, el traspaso de recursos y la aprobación de los convenios queda en manos de estos últimos.

En ese sentido, de acuerdo con lo expuesto por Montes, los montos y convenios que hoy están en entredicho por conflictos de interés con fundaciones ligadas al oficialismo, habrían sido aprobados en 2021, durante la administración de Sebastián Piñera.

El senador Fidel Espinoza en sesión de la comisión de Vivienda de la Cámara Alta, en el Congreso en Valparaíso. Foto: Manuel Lema Olguín / Agencia Uno.

“El gobierno anterior dejó totalmente programado el 2022, todos los gastos que están en cuestión vienen del gobierno anterior. Se establece un marco de objetivos y prioridades de proyectos en una interacción previa con los respectivos Serviu. Y en el caso del 2022, para esta institución que está en cuestión que es Democracia Viva, no aparecía como tal, aparecía el proyecto y el monto del proyecto. ¿Cuándo empieza el actual gobierno a dar delegación? Recién el primero de enero de 2023 y esto solamente se ha traducido en dos proyectos”, explicó Montes.

En esa línea, explicó que -aparte de los dos proyectos citados- “los demás venían como arrastre global desde el punto de vista de su contenido y objetivo y también de la base presupuestaria. El año 2022, el gobierno lo único que hace es cierto ajuste entre los proyectos, por ejemplo, le disminuye a los dos proyectos de esta institución (Democracia Viva) más o menos 130 millones, porque consideraron que era posible hacerlo y eso lo hizo la encargada que había en ese momento del programa”.

Tras explicar el mecanismo de suscripción de convenios, el ministro informó que se está investigando cómo se llegó al conjunto de facultades que se le entrega a los seremis y, posteriormente, las instituciones colaboradoras.

“Estamos en proceso de investigar esto porque no es claro cuándo se gestó, ni cómo se gestó y por qué adquirió esta forma. En varios aspectos, por qué dejó de haber licitación, o sea, nunca lo hubo; en segundo lugar, no hay garantías, por qué no hay garantías; y en tercer lugar, cómo se determinan los montos de los proyectos”, detalló Montes.

Y adelantó una hipótesis: “En general a la conclusión a la que hemos llegado es que se aplicó lo que había para los municipios a las instituciones, hay una inercia, se mantiene un cierto patrón de comportamiento con lo que antes se aplicaba con los municipios, que ellos no tienen que tener garantías y los privados decían que se llega a la misma modalidad. Esto nos parece bastante preocupantes y estamos particularmente investigándolo”.