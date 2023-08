Profesores inician paro a la espera de una nueva propuesta del Mineduc y sin adhesión absoluta

“Independientemente de lo que ocurra, no se baja el paro”.

Esa fue la respuesta que el domingo había entregado Carlos Díaz, presidente del Colegio de Profesores, cuando le preguntaron si es que la reunión de este lunes con el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, podría significar que el paro nacional que se inicia hoy no se lleve a cabo.

En la cita, a la que el ministerio llegaba con la idea de que fuera el magisterio el que planteara qué se debe corregir de la última propuesta y con ello elaborar una nueva respuesta, punto por punto se fueron tocando los temas que, a juicio del directorio nacional del colegio, debían ser considerados. Según conocedores de la instancia, en cada uno de los ocho puntos de su petitorio los representantes de los profesores observaron aspectos, apuntando a mayor claridad o precisión. Por ejemplo, en el punto del bonos de retiro pendientes, hace algún tiempo al gremio ya se le había señalado que en 2024 se vería una nueva ley, pero eso dejó de especificarse en las últimas cartas del Mineduc, donde por el contrario empezaron a hacer hincapié sobre en qué meses se abordarían los casos pendientes.

“Como ambas cosas se harán, la propuesta debería hablar textualmente de las dos y así ir logrando que la respuesta en su conjunto sea más contundente”, aseguran en la interna de la cartera, donde las mismas fuentes señalan que tras la cita quedó la idea de que el contenido de la última carta no era malo ni había que modificarlo todo, sino que en algunos t emas falta poner más énfasis o ser más claros. Y que, por cierto, en otros la inquietud implica dinero.

¿Y los otros puntos? En el comité político de este lunes, el primero de Cataldo como ministro de Educación, el secretario de Estado, según aseguran cercanos a la cita, le comentó a sus pares que, entre otras cosas, los profesores tienen que aceptar la propuesta de resolver el 25% -los casos más urgentes- de los docentes afectados por la deuda histórica, algo que en la nueva carta se quiere ahondar con lo que ocurrirá con el otro 75% de los casos, que ahora tienen la sensación de estar en el aire.

En medio de la cita entre ministros, además, Cataldo les comentó a los integrantes del comité que una de las razones para explicar que la paralización tiene que ver con la lucha interna del Colegio de Profesores, que prontamente tendrá elecciones y donde la consulta nacional más tuvo tintes de demostrar poder y evidenció sus diferencias internas, pero que, en lo concreto, buena parte de los docentes no está de acuerdo con una movilización, a la que, agregó, no le ve demasiado futuro.

Pero con un futuro claro o no, el paro comenzará hoy a toda costa. “Más allá de la conversación de hoy (lunes), el paro nacional indefinido se inicia mañana (hoy) a las 7.00 horas”, sostuvo Díaz tras la cita y que, basado en lo que se discutió en ella, añadió que cree que la nueva respuesta “hará eco de los temas que hemos planteado”.

El presidente del gremio afirmó que habían sostenido “una conversación bastante franca, sincera” con el titular de Educación. “Le hemos expresado que durante todo este tiempo de negociación que lleva más de un año con la autoridad no hemos visto el sentido de urgencia que requieren las demandas (...) también le hemos expresado al ministro que la respuesta última y que fue materia de consulta indudablemente es insuficiente”, afirmó.

Así, en la medida en que el directorio nacional reciba la esperada nueva propuesta se iniciará otro proceso de consulta nacional. Si la respuesta del Mineduc -la sexta que emanará de la cartera desde que estalló el conflicto- llegase este martes, en el magisterio estiman que este mismo miércoles podrían darla a conocer a sus bases y entre jueves y viernes realizar la votación sobre si aceptarla o no. “Si llega una carta el día de mañana que no tiene niveles de avance, nuestro paro nacional continuará”, cerró Díaz. Eso al menos espera el magisterio.

La adhesión

Sin embargo, ya el día en que se dieron a conocer los resultados de la consulta del gremio quedó en duda el real respaldo a la movilización. Pasa que aunque la opción vencedora fue rechazar la propuesta del Mineduc y con ello irse a paro, el apoyo no fue mayoritario. La opción vencedora lo hizo con un 53% (29.800 votos), mientras que quienes estaban por aceptar la idea del ministerio fueron el 46% (25.874 sufragios), además de algunos nulos o blancos.

Incluso hubo territorios, entre ellos la Región Metropolitana (RM), que tiene el colegio regional más grande, donde ganó la opción que implicaba no irse a paro. Esto también ocurrió en Arica y Parinacota, O’Higgins, Maule, Los Lagos, Aysén y Magallanes.

Por eso bien vale preguntarse qué alcance tendrá el llamado o al menos plantear la interrogante en los colegios públicos, de donde proviene casi la mayoría de los docentes colegiados de esas regiones.

Más aún si es que se tiene en consideración que en comunas sostenedoras de establecimientos ya tienen claro que la adhesión no será total. En La Reina, por ejemplo, el alcalde José Manuel Palacios explica que los profesores de su comuna votaron la semana pasada “y decidieron no adherir al paro nacional. Agradecemos profundamente su compromiso con nuestros niños y adolescentes, que con la paralización son sin duda los más perjudicados. Los colegios estarán funcionando con normalidad”. En Providencia los profesores votaron de forma similar y ningún establecimiento municipal se sumará.

En Huechuraba, en tanto, recuerdan que 152 de sus profesores votaron a favor de seguir negociando con el Mineduc y 40 a favor de la opción que acarreaba paro. Por eso, esperan, sus 3.472 estudiantes no deberían verse mayormente afectados, o al menos no tener colegios completamente paralizados, si es que esa tendencia se mantiene. “Los profesores saben perfectamente lo que significó en el daño educativo a los niños la pandemia y lo que ha significado estos días de temporales, por lo tanto, me parece inmoral e injusto que los profesores carguen una deuda histórica, justa de reivindicar, al futuro de Chile que son los niños, privándolos de la educación”, señala el alcalde Carlos Cuadrado.

En La Florida, mientras, durante la tarde de ayer los profesores recién estaban definiendo si adherirse o no. “Es bastante impresentable que el paro ocurra mañana. Este gobierno que es amigui del Colegio de Profesores debería ponerse de acuerdo de una vez para hacer algo productivo y llegar a una solución a las demandas, pero no afectar a los niños y niñas”, señala al respecto el alcalde Rodolfo Carter.

En todo caso, hay comunas de la RM donde el nivel de adhesión, según esperan o han sabido, sí será mayor, aunque no total. Desde Santiago reseñan que, tomando como antecedente el último paro, donde su comuna registró un 68% de adhesión con el 85% de estudiantes afectados, “este escenario se podría repetir, al menos en los primeros días”. Esto, agregan, porque aun cuando los docentes santiaguinos votaron mayoritariamente no ir a paro, “estamos asumiendo que este es un llamado nacional, más allá de los resultados en nuestra comuna o la RM”. En tal sentido, aunque la adhesión es incierta, la idea es garantizar al máximo posible el servicio educativo y también la entrega de alimentación. “Es cada liceo o escuela la que revisa si es pertinente suspender la jornada conforme el nivel de adhesión al llamado gremial”, agregan.

Por su parte, en Estación Central cuentan que 14 de 15 escuelas decidieron adherir, por lo que no tendrán clases. La restante tendrá una jornada normal, aunque en todas habrá servicio de alimentación. Algo similar se debería ver en Melipilla, donde 15 establecimientos se sumarán al paro con la consiguiente suspensión de clases, uno lo hará de manera parcial y 10 continuarán sus días normalmente.

En regiones la situación tiene tintes disímiles. En Temuco, por ejemplo, en 16 establecimientos votaron internamente si adherir al paro y en nueve se adscribirán, mientras que en los otros siete no lo harán, lo que implica que aproximadamente 2.500 alumnos se verán afectados. En este caso, lo que hará la Dirección de Educación de dicho municipio será solicitar al Mineduc la posterior recuperación de clases. En Victoria sólo cinco de sus 21 establecimientos se adherirán al paro, con votaciones internas, en todo caso, estrechas, lo que igualmente llevará a la suspensión de clases en ese puñado de recintos.

En tanto, en Rancagua los profesores de 23 establecimientos se adherirán, de otros 13 no lo harán y de uno -Colegio Marta Brunet- sólo se sumarán por este martes, retomando clases el miércoles.

Este lunes y consultado sobre cifras del paro, el máximo representante del Colegio de Profesores desconoció situaciones como las que se han dado cuenta en esta nota y aseguró que serán “más de 100.000 maestros los que participarán en la movilización y en términos de establecimientos, sobre 5 mil van a estar paralizados. Estamos hablando de una cantidad importante, millones de estudiantes que son afectados”, aseguró, aun cuando según el Centro de Estudios del Mineduc la matrícula total del sistema escolar asciende a 3.644.536 estudiantes en establecimientos en funcionamiento.

Con apoyo mayoritario o no, lo cierto es que el Colegio de Profesores ya difundió entre sus agremiados el plan de acción para estos días. Para este martes estaban citando a los profesores capitalinos a trasladarse durante la mañana hasta La Moneda, aunque su marcha nacional está ideada para el jueves, así como para el viernes se quiere hacer un “banderazo por la educación: La patria se viste de docente” en cada centro cívico comunal.