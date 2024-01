Profesores se reúnen con director de Educación Pública y deponen “toma” de SLEP de Atacama

La mañana de este martes, 11 profesores de colegios de la región se tomaron las dependencias del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) de Atacama. Lo hicieron en protesta por una serie de despidos en establecimientos educacionales de Copiapó y otras comunas de la región, tras lo cual el presidente del Colegio de Profesores de la zona, Carlos Rodríguez, aseguró a medios locales que se trataba de una “toma pacífica” y que necesitaban “conversar con el nuevo director nacional de Educación Pública (...) porque si no nos proveen de recursos y capacidad profesional en todas las áreas, no vamos a salir de la crisis”.

Y precisamente una reunión con el director nacional Rodrigo Egaña fue lo que llevó a los docentes a poner fin a la pequeña movilización.

Así lo informó a La Tercera Carlos Rodríguez, quien sostuvo: “La toma de la madrugada de las dependencias del SLEP de Atacama la condicionamos a una situación: una reunión inmediata con el director nacional. Esto se tramitó y efectivamente la reunión se llevó a cabo con el señor Rodrigo Egaña. Al cumplir esa petición, entregamos las dependencias”.

En profundidad, la toma también buscaba criticar las notificaciones de desvinculación recibidas por profesores y asistentes de la educación al término del año escolar 2023. Desde el gremio destacaron en particular el caso de la escuela Abraham Sepúlveda, en la que 20 funcionarios fueron notificados de que no continuarán desempeñando sus funciones este año.

“Consideramos que un establecimiento no puede, es ilógico que se desprenda de 20 funcionarios. En la escuela Diego Portales de Chañaral la delegada gremial se le disminuyó su carga horaria. En el caso del colegio El Buen Pastor hay profesores de aula notificados”, explicó Rodríguez.

Y el presidente regional del Colegio de Profesores va más allá y señala que hay un enfoque en las personas participantes de la paralización del año pasado, que duró 76 días. “Hemos constatado de que (las desvinculaciones) están principalmente enfocadas a personas que tuvieron protagonismo durante la movilización. Nosotros tenemos que resguardar la fuente laboral y no permitir estas medidas desproporcionadas”.

Reuniones y compromisos

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, comentó esta mañana, cuando la toma estaba vigente, que “no sé si hay represalia, me da la impresión que no, sino que obedece más bien a contextos que son habituales a estas alturas del año. No es el único lugar en que han habido desvinculaciones de profesores y profesoras o de funcionarios en el sector público”, dijo.

Tras la reunión de esta mañana con Egaña, las partes acordaron volver a conversar este miércoles, jornada en la que también estará presente Rodrigo Carvajal, director ejecutivo interino del SLEP Atacama. Entre otros temas que se analizarán está también el inicio de las obras en los colegios, mientras que el viernes a las 3 de la tarde se reunirían de nuevo con el director nacional de Educación Pública.

En Atacama sostienen que también existe la necesidad de coordinar un Convenio de Programación que ha planteado el Gobierno Regional Atacama por un total de 300 mil millones de pesos en un plazo de 12 años. Al respecto, Rodríguez dice: “Este convenio por 300 mil millones nos vendría como una primera solución a la superación de la crisis en la educación pública en Atacama. Todo eso está retrasado y no vemos interés que se haga en la fecha pertinente”.