Adriana Delpiano y conflicto educativo en Atacama: “Aquí tú no puedes enfrentarte a un muro que se llama Colegio de Profesores”

La exministra de Educación Adriana Delpiano abordó la paralización de profesores que se extiende por más de 60 día en 46 establecimientos dependientes del Servicio Local de Educación (SLEP) de Atacama, calificando al Colegio de Profesores como “un muro” a la hora de resolver el conflicto, que tiene a cerca de 30 mil estudiantes sin clases.

La paralización que ya se extiende por dos meses se debe a la demanda de los profesores y las comunidades educativas por mejorar las condiciones de los establecimientos y los insumos necesarios para la realización de clases. En ese contexto, Delpiano, quien fue ministra de Educación durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, abordó en conversación con Tolerancia Cero de CNN Chile, recordando sus labores como secretaria de Estado.

“Yo entré al Ministerio después de dos meses de paro, porque el Colegio de Profesores se fue a paro, estuvo dos meses en paro, cambió el ministro, me llevaron a mí al ministerio, tuvimos que hacer una mesa tripartita con la Cámara de Diputados para llegar a un cierto acuerdo. La gente piensa que el ministro manda sobre el Colegio de Profesores, eso no es así aquí ni en ninguna parte”, inició Delpiano respecto a su relación con el magisterio.

Respecto a la gestión que han realizado las actuales autoridades, Delpiano afirmó conocer el trabajo que están desarrollando el ministro Cataldo y la subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia, por destrabar el conflicto en Atacama. “Pero aquí tú no puedes enfrentarte a un muro que se llama Colegio de Profesores, un muro que habiéndose arreglado ya una parte de esto, tú dicen ‘van a ir entrado a los que están arreglados’ y dijeron ‘todo o nada’”, afirmó quien liderara la reforma educacional en una primera instancia.

En ese sentido profundizó en sus dichos y calificó al Colegio de Profesores: “Lo voy a calificar con una frase que se lo dije en alguna oportunidad al presidente del colegio, le dije ‘presidente, creo que sacamos la ley de carrera docente bien, pero me voy con una cosa atravesada, con un gusto amargo porque yo a usted nunca le he escuchado nunca la palabra niños, niñas y jóvenes’... o sea, defensa gremial, impecable, pero de hacerse cargo del problema educativo...”, dijo sin terminar la frase.

“Sus demandas son muy efectivas. Pero quiero decir, que cuando tú hablas con el Colegio Médico, entiendes que hay una representación gremial, pero en algún minuto terminas hablando de salud. En mi experiencia, con el Colegio de Profesores cuesta hablar profesionalmente de la tarea de los profesores como tal, sino siempre son las condiciones. O es el agobio laboral, o son las condiciones de la infraestructura, o son las horas presenciales o no presenciales, cuestión que está bien, no digo que no, pero creo que cuando el país entero ha sido llamado a colaborar para salir adelante de la mayoría de la inmensa deuda educativa que nos dejó la pandemia (...) yo creo que es el momento de deponer esta actitud de rebeldía”, añadió.

Problema de diseño de los SLEP

Asimismo, durante la conversación Delpiano abordó las complejidades que ha enfrentado el Servicio Local de Educación (SLEP) de Atacama, asegurando que existe un problema de diseño y otro “específico” en su implementación.

“Es difícil catalogar, así blanco o negro. Creo que hay algún problema de diseño, que lo quiero señalar. Creo que hay un problema de implementación específico además en el caso de Atacama y otros servicios locales pueden tener problemas puntales, porque este es un gran cambio político. Yo diría que de toda la reforma educativa, que fueron 33 leyes chicas, medianas, grandes, pero temas ‘cototos’, yo diría que este es el más significativo, junto a la ley de inclusión”, partió explicando.

En ese sentido, apuntó a que “si no hubiera sido por el mal manejo de los municipios de la educación no hubiera existido este nuevo diseño de la educación pública. (...)”.

“Yo creo que el problema nace de la municipalización. O sea, los municipios son 365 muy heterogéneos, hay alcaldes que le ponen poquito empeño, otros que le ponen más y otros no le ponen ninguno. Tenemos hoy solo de deuda previsional en los municipios más de $85 mil millones de pesos, es decir, dinero que se les pasó a los municipios para pagarles a los profesores y no lo han hecho”, profundizó respecto a la gestión municipal que llevó a la reforma en la educación que creó los SLEP.

“Yo creo que hay un punto que quiero hacerme cargo, que estuvo contemplado en el diseño estos consejos que iban viendo cómo se iba implementando, qué problemas hay y te lo voy señalando. Pero hubo un problema, que los Servicios son servicios públicos y estos tienen una rigidez normal que a todos nos gustan para que no se gaste la plata, para que esté el foco bien puesto, entre otras, que claramente, complejiza una gestión”, explicó.

Respecto a la autonomía con la que cuentan los servicios locales, afirmó que fue asunto de debate mientras se negociaba la reforma en el Congreso.

Delpiano recordó que “pocas leyes fueron más colegisladas que esta (...) Estuvimos como dos años en el Senado discutiendo palabra por palabra, peso a peso, claramente yo ya no me acuerdo exactamente del diseño original respecto del que salió, porque lo fuimos modificando y arreglando”.

En ese sentido, sostuvo que en la tramitación “había mucho interés efectivamente de que si íbamos a hacer una cosa regional que superaba el nivel comunal, el Servicio Local, tuviera grados importantes de autonomía justamente para no depender de que, este era un contrapunto, había personas, sobre todo profesores que pelearon mucho para que los colegios volvieron al ministerio, o sea que el ministerio manejara desde Alameda o desde la Secretaria Regional Ministerial manejaran la educación pública. Nosotros dijimos ‘no’, después de ver toda la legislación comparada, esto requiere un ente específico que administre todo esto”.