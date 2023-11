Carolina Tohá por plebiscito constitucional: “Lo que se está definiendo no tiene que ver con lo que el Presidente dice o no”

La vicepresidenta de la República, Carolina Tohá, esta tarde se refirió –entre otras cosas– al próximo plebiscito constitucional que se llevará a cabo este 17 de diciembre.

En conversación con radio Agricultura, la autoridad reflexionó sobre los dos procesos constitucionales que ha vivido el país y señaló que el propósito de ambos era “resolver el problema que hemos tenido por largo tiempo por el hecho de no tener una Constitución que tenga un apoyo amplio en la sociedad”.

Sin embargo, indicó que aún no se han logrado reglas básicas para una Constitución duradera. “En ambos casos lo que ha terminado pasando es que primero ganó un sector, después ganó el otro sector y el que ganó fue el que puso la conversación y el otro sector no llegó a acuerdos”, manifestó.

Y agregó: “En el proceso anterior ganó un sector que tenía una mayoría muy amplia y se creyó el cuento de que había ganado. Es un espejismo esa idea de tener tanta mayoría, no era real”.

La secretaria de Estado criticó que la clase política se ha basado en las oscilaciones que ha tenido el país durante las últimas elecciones. “Uno debiera mirar la foto un poco más larga. Gané hoy día pero hace doce meses perdí y en la próxima nadie me asegura que voy a ganar y tengo que darle una solución a ese país que oscila para acá y para allá, pero que tiene algunas continuidades”.

Tohá enfatizó que como gobierno tienen “que ser facilitadores de este proceso más que enjuiciadores de su contenido”. “En Chile tenemos que salir de una cierta dinámica que tenemos un poco intransigente en general. Se ha confundido la convicción con la intransigencia, cuando uno tiene convicción no necesita ser intransigente”, agregó.

Con todo, Tohá desdramatizó las últimas palabras del Presidente Gabriel Boric, cuando hace dos días dijo que “tenía preocupaciones” por el texto, pero que no se va a “dedicar a hacer campaña”. Ante esto, la vicepresidenta aseguró que “hay un interés en transformar el debate constitucional en una discusión sobre lo que el Presidente hace y no hace. La verdad es que el proceso constitucional se trata de un texto que propuso un Consejo del cual el Presidente no es parte”.

Bajo esa misma línea, añadió que “Lo que se está definiendo no tiene que ver con lo que el Presidente dice o no, sino con una propuesta constitucional para el país, que de ser aprobada duraría mucho más que el presidente.” Además, expuso que el sector oficialista “fue muy minoritario y su influencia mínima en el texto”.

Con respecto al plebiscito afirmó que el gobierno no tomará postura y que su única tarea es velar porque las elecciones se realicen con total normalidad y que “la gente vote informada y en eso, independiente de los juicios que puede haber si el gobierno está más cerca o menos de este texto, el esfuerzo de información se va hacer plenamente”.