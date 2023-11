Boric y propuesta constitucional: “Tengo preocupaciones, pero no me voy a dedicar a hacer campaña”

En el marco de su segundo día de la gira a Estados Unidos, cuyas actividades se han desarrollado en Washington DC, el Presidente Gabriel Boric se refirió este viernes a su postura frente al plebiscito constitucional del próximo 17 de diciembre. “Mi definición es colaborar para que el proceso termine de manera impecable”, señaló tras ser consultado respecto a si se alineaba con la posición ‘En contra’ que oficializó ayer el Frente Amplio, su coalición.

“Yo, por supuesto, tengo preocupaciones, pero no me voy a dedicar a hacer campaña. No voy a ser el antagonista que muchos esperan, porque lo que me preocupa es el encuentro de los chilenos. Me preocupa la unidad de los chilenos y no generar más división”, sostuvo.

El mandatario entregó estas declaraciones en medio de su visita al Monumento Conmemorativo Nacional de Martin Luther King, Jr. y tras su participación en la Sesión Plenaria de la Alianza para la Prosperidad Económica en las Américas (APEP).

Si bien recordó que ya ha manifestado sus “opiniones respecto del resultado del proceso”, Boric enfatizó en que “como jefe de Estado lo que me corresponde hoy, y tal como nos exigió permanentemente el sistema político chileno, es garantizar que todos los ciudadanos chilenos puedan expresarse de la mejor manera en el plebiscito del 17 de diciembre”.

En ese sentido, agregó que estará “trabajando” con ese objetivo y que ese será “el leitmotiv tanto mío como del gobierno”.

Pese a mantener la estrategia de no fijar una postura para evitar -según dicen en el oficialismo- que la derecha utilice sus dichos para que el referéndum de diciembre sea una medición respecto del gobierno, el Presidente Boric había avanzado las últimas semanas hacia una visión crítica del texto. “Acá no hubo una propuesta ni de cerca de ser de consenso, finalmente se impuso la mayoría circunstancial que hubo en el Consejo tal como en el proceso anterior”, dijo este martes en el cierre de su visita de trabajo a la Región del Biobío.

“Las mayorías en temas que tienen que ser de largo plazo no pueden ser solamente circunstanciales, sino que tenemos que pensar más a largo plazo y desgraciadamente aquí eso no fue tomado en cuenta desde nuestro punto de vista”, agregó en esa oportunidad.