Boric dice que se repitieron errores del proceso constitucional anterior y la derecha lo acusa de estar “En contra”

En el cierre de su visita de trabajo a la Región del Biobío, el Presidente Gabriel Boric fue consultado este martes por el texto de propuesta de Constitución que elaboró el Consejo Constitucional y que se someterá a plebiscito el próximo 17 de diciembre.

Así, el Mandatario, sin decir si está “A favor” o “En contra”, manifestó su opinión respecto del proceso y el resultado. “Acá no hubo una propuesta ni de cerca de ser de consenso, finalmente se impuso la mayoría circunstancial que hubo en el Consejo tal como en el proceso anterior”, dijo.

Y agregó: “Las mayorías en temas que tienen que ser de largo plazo no pueden ser solamente circunstanciales, sino que tenemos que pensar más a largo plazo y desgraciadamente aquí eso no fue tomado en cuenta desde nuestro punto de vista”.

Si bien el Jefe de Estado avanzó hacia una visión crítica de la redacción de la nueva propuesta de Carta Magna, intentó mantener la estrategia de no fijar una postura para evitar, según dicen en el oficialismo, que la derecha utilice sus dichos para que el referéndum de diciembre sea una medición respecto del gobierno. Por lo mismo, reforzó la idea de que el Ejecutivo informará sobre las elecciones.

“Que no les quepa duda que nosotros vamos a tratar de hacer todos los esfuerzos para que el proceso cumpla con el objetivo de que el pueblo se pronuncie de manera informada, y reitero, quienes busquen antagonizar con el gobierno y hacer de eso una campaña política, no lo van a lograr, porque a nosotros no nos interesa antagonizar con alguien en esto. Nos interesa que Chile pueda tener reglas que nos representen a todos y en eso vamos a estar trabajando”, recalcó.

Boric hizo hincapié en que a su administración le corresponde “garantizar el éxito del proceso en sus términos procedimentales”, añadiendo que “eso que no les quepa duda que lo vamos a hacer con toda la responsabilidad y el deber que nos cabe como gobierno, tanto de informar la propuesta en todas sus dimensiones como de hacer valer los periodos de campaña y todo lo que corresponde para que el pueblo se pueda expresar de manera informada en el plebiscito de diciembre. Dicho esto, yo por supuesto tengo preocupación porque veo que se cometieron errores que también se cometieron en el proceso anterior, y que en ese sentido el aprendizaje no fue integrado como todos hubiésemos esperado”, manifestó.

En la mañana, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, también había abordado la votación del texto por parte del Consejo -que se aprobó con apoyo de la oposición y rechazo del oficialismo-, lamentando la falta de “un acuerdo transversal”.

“No hubo un acuerdo transversal como se esperaba”, dijo la ministra, agregando que “eso lo refleja la votación que tuvo el Consejo, lo reflejan las distintas observaciones y críticas que se han tenido transversalmente en el mundo político respecto al resultado de esto”.

La arremetida de la derecha

Desde la oposición consideraron como una oportunidad la frase de Boric, pues acusaron que el Mandatario se acercaba a la posición “En contra”. Si bien el Presidente dio una opinión y no se ubicó por ninguna de las dos opciones, en la derecha enfatizaron que con su frase el Jefe de Estado adoptó una postura. Lo cierto es que hace un tiempo que en ese sector apostaron como estrategia atribuirle al Ejecutivo que está por el “En contra”, que es la línea en la que están los partidos del oficialismo.

Esto es parte del diseño de la derecha, la que considera que si el gobierno se posiciona contrario a la propuesta constitucional, esto aumenta las opciones del “A favor”, pues habrá gente que querrá desmarcarse de La Moneda y fijar un planteamiento distinto, ya que el Ejecutivo, según sondeos de opinión, se encuentra con baja aprobación.

Por ello, durante la jornada, distintos dirigentes hicieron ver el punto. La secretaria general de RN, Andrea Balladares, sostuvo que “una infiere que con este tipo de declaraciones el Presidente se sitúa en el ‘En contra’. Solo decir que me parece que su expresión está equivocada porque este proceso subsanó los horrores de la anterior Convención”.

Desde la bancada de los diputados del Partido Republicano, el jefe del comité, Agustín Romero, indicó que “La Moneda ya está decidida a votar en contra. La pregunta es ¿por qué no lo manifiestan desde ya?”, mientras que el también diputado republicano José Carlos Meza señaló que “lo primero es que ya nos queda claro cuál es la posición del Presidente, que muchos de nosotros la suponíamos, pero es bueno que se haya transparentado”.

Desde la UDI, el consejero Arturo Phillips recalcó que “el Presidente está comenzando a actuar como vocero del ‘En contra’, haciendo críticas que jamás se le escucharon durante el primer vergonzoso proceso. Lo invito a dejar de usar el Estado para hacer campaña política y exijo que se garanticen todas las instancias informativas”.