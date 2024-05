Extradición de Galvarino Apablaza: UDI agradece a gobierno de Boric por “mantener este tema como una política de Estado”

La directiva de la Unión Demócrata Independiente (UDI), encabezada por Javier Macaya (presidente) y María José Hoffmann (vicepresidenta), arribó anoche a Argentina. ¿El motivo? Abordar con autoridades trasandinas el proceso de extradición de Galvarino Apablaza, exintegrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) y acusado de asesinar a Jaime Guzmán.

La mañana de este lunes partieron reuniéndose con Alberto Fohrig, encargado de Relaciones Internacionales e Institucionales del Ministerio de Seguridad. Luego, sostuvieron un almuerzo con Fulvio Pompeo, secretario general y de Relaciones Internacionales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Posteriormente, se reunieron con Mariano Vega, subsecretario de Asuntos Americanos del país vecino. Entre esa agenda, se tomaron unos minutos para hablar con la prensa. “Desde la UDI llevamos muchos años exigiendo justicia por el asesinato de Jaime Guzmán y hemos estado varias veces en Argentina, pero creemos que hay un hito importante a partir de declaraciones del actual gobierno, el gobierno del presidente Javier Milei, ha señalado que no van a ampararlo en Argentina y que Argentina no va a ser territorio para asesinos”, señaló Macaya, agregando que no se podrán encontrar con el Mandatario argentino por diferencias de agenda.

El senador comentó que la extradición de Apablaza ya está solicitada por el Poder Judicial chileno, a través de una resolución de la Corte Suprema, y que tienen “confianza en que la justicia argentina pueda acceder lo más pronto posible” a esa solicitud. Además, indicó que al exmiembro del FPMR se le ha concedido la calidad de refugiado político en gobiernos anteriores, pero que ya la habría perdido, algo que necesitan “que sea confirmado por la justicia argentina”.

“No nos vamos a cansar de exigir que se haga justicia. Le agradecemos al gobierno de Chile actual, a su embajador José Antonio Viera Gallo, por mantener este tema como una política de Estado, que más allá del gobierno este tema siga siendo una exigencia de hacer justicia para los asesinos de Jaime Guzmán”, subrayó.

“Han pasado 14 años”

El timonel gremialista manifestó preocupación por la demora del proceso, dado que “han pasado 14 años desde una resolución, en el año 2010, que le quitaba la calidad de refugiado político a Galvarino Apablaza”. A partir de ahí, distintos recursos judiciales -sostuvo- “han tratado de entorpecer la acción de la justicia chilena”.

“Lo único que queremos hoy día reforzar ante el gobierno argentino, ante la justicia argentina, es la premura del tiempo. La justicia que tarda demasiado finalmente no es justicia y necesitamos, en ese sentido, entregar la señal adecuada. Probablemente en la causa, en las próximas semanas, tendremos novedades”, sugirió.

Pese a ser un partido político, Macaya dijo que son “respetuosos de la institucionalidad tanto argentina como chilena”. Defendió que las intenciones de su viaje van en esa dirección: en que el Poder Judicial de Chile “ya hace muchos años” decretó que Apablaza tiene que ser extraditado.

“Hay una decisión política, que tiene que ser una señal para las autoridades judiciales, de que las autoridades políticas tanto de Chile como de Argentina, y en Chile en sucesivos gobiernos -no solamente en gobiernos de la tendencia de nuestro partido o que tenía el asesinado senador Jaime Guzmán-, se ha mantenido como una política de Estado la solicitud de extradición y hacer justicia por el asesinato de Jaime Guzmán”, subrayó.