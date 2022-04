Boric aborda con Fernández la petición de extradición de Galvarino Apablaza y Mandatario argentino asegura que “será el Poder Judicial quién resuelva cómo esto evoluciona”

El Presidente Gabriel Boric abordó con su par de Argentina, Alberto Fernández, la situación del exlíder del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), Galvarino Apablaza. El exfrentista es sindicado como uno de los autores materiales del crimen del fundador de la UDI, Jaime Guzmán, quien murió el 1 de abril de 1991 tras un atentado en su contra orquestado por el FPMR.

“Le planteé, conversamos el tema. Para Chile ha sido hace larga data un tema de política de Estado, no sujeto a las contingencias políticas y el Presidente Fernández nos ha escuchado, va a tomar en consideración lo que le hemos planteado y nosotros, por supuesto, no corresponde que intervengamos en un poder independiente de la República Argentina. Pero no me cabe duda que se van a hacer todos los esfuerzos que estén al alcance”, aseguró Boric.

Desde la UDI y RN habían hecho la semana pasada un llamado al Mandatario para que planteara el tema de la extradición de Apablaza a Fernández. De hecho, el mismo Boric aseguró que conversó el tema, de manera privada, con el representante de la gremialista en la gira presidencial, el diputado Guillermo Ramírez.

“Esto además lo conversamos ayer (domingo) con Guillermo Ramírez. Nosotros invitamos a Javier Macaya, presidente de la UDI, Javier no pudo venir e invitamos en su sitio a Guillermo, diputado de la UDI. Ayer tuvimos una conversación privada justamente sobre este tema, donde me comprometí a planteárselo al Presidente y así ha sido”, indicó Boric.

Por su parte, el Mandatario argentino aseguró que el tema está en manos del Poder Judicial de su país y que serán ellos los que deberán resolver.

“El Presidente Boric me planteó su preocupación sobre el tema. Y obviamente tomé en cuenta sus consideraciones, aclarando desde ya que este es un problema que se debe resolver judicialmente en la Argentina. No es un tema que tenga que ver con la potestad o la discrecionalidad del poder Ejecutivo. Por lo cual, será el Poder Judicial de Argentina quién resuelva cómo esto evoluciona”, afirmó el Jefe de Estado trasandino.

En tanto, el UDI Guillermo Ramírez agradeció a Boric el abordar el tema con su par argentino. “Tuve la oportunidad de conversar en privado con el Presidente Boric y le planteé el tema de la extradición de Galvarino Apablaza, el asesino de Jaime Guzmán. La Corte Suprema chilena probó por unanimidad pedir la extradición y la Corte Suprema argentina aprobó por unanimidad aprobó conceder la extradición. Pero el gobierno argentino a través de algún tipo de decreto, de refugio político, completamente injustificado, ha impedido que Galvarino Apablaza pueda ser extraditado”, indicó.

Y agregó: “Queremos agradecer al Presidente Boric y al gobierno chileno, que pese a las diferencias que tenemos y que nos van a separar en muchos temas durante estos cuatro años hayan tomado la decisión de pedirle al gobierno argentino que permita la extradición de Galvarino Apablaza y que tomen este tema como lo que es, un tema de Estado y no un tema político”.