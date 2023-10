CUT: “No es el texto que queremos. No responde a las demandas sociales”

Aunque no hay una posición tomada como Central Unitaria de Trabajadores (CUT), el análisis que hacen sobre este nuevo texto constitucional no es positivo y todas las señales que han dado anticipan que votarán en contra. No obstante, el presidente de la multisindical, David Acuña, dice que se debe esperar a que se pronuncie el Consejo Directivo Nacional ampliado, quienes el 25 de octubre fijarán una postura.

“Realizaremos como Central nuestro Consejo Directivo Nacional Ampliado, sociabilizando la situación sociopolítica y la agenda laboral, donde se enmarca el proceso de la nueva constitución”, dijo añadiendo que “por lo cual ese día presentaremos nuestra postura institucional respecto al proceso constituyente”.

Acuña puntualizó que más allá de que todavía falta esa etapa formal, la Central Unitaria de Trabajadores “ya se ha pronunciado respecto a cómo se ha llevado este proceso, que no entrega respuestas democráticas”.

David Acuña, nuevo presidente de la CUT

En ese contexto, argumentó que en la multisindical “vemos con preocupación cómo se restringen los derechos colectivos, en lugar de ser habilitante de derechos”. Sin embargo, para Acuña lo más alarmante “es como se estaría desconociendo a la sociedad civil organizada, el poder de diálogo de los sindicatos y su representatividad, desperfilando el diálogo social que es uno de los pilares de la democracia”.

Pese a esa visión contraria, el líder sindical aseveró que “como un organismo representativo de la sociedad civil, como CUT, queremos ser responsables y conocer el documento final, con el fin de poder actuar sobre certezas y no fomentar la desinformación que circula, no es el texto que queremos, porque no responde a las demandas sociales, y solo acrecienta las desigualdades. Por eso respondiendo a nuestra orgánica, nos pronunciaremos después de nuestro Consejo Directivo Nacional Ampliado”.