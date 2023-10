José De Gregorio y Roberto Zahler indecisos aún: esperarán texto final antes de definir su voto

Temporada de definiciones. O de algunas indefiniciones, dependiendo a quién se le pregunte. El 17 de septiembre está a la vuelta de la esquina y el país, al igual que el 4 de septiembre de 2022, deberá decidir en este caso si vota a favor o en contra de la nueva Constitución. Este proceso está ya en su última etapa en la cual una comisión mixta –integrada por consejeros y expertos-deberán definir los cambios definitivos.

Pese a que el texto final todavía no está completo, ya algunos referentes definieron su posición: uno de ellos fue el expresidente del Banco Central, Vittorio Corbo, quien anticipó que votará a favor. “Ha llegado el momento que despejemos la incertidumbre constitucional, pongámonos de acuerdo en propuestas que nos permitan tener un sistema político que empiece a funcionar y responder las demandas de la población”. Y agregó: “Yo creo que hay que votar a favor porque tenemos que cerrar este capítulo y hacer las tareas. Prefiero que caminemos”.

06 Septiembre 2023 Entrevista a Jose de Gregorio, economista decano de la Facultad de Economia y Negocios de la Universidad de Chile, ex Presidente del Banco Central. Foto: Andres Perez

Otro que se refirió al plebiscito de diciembre próximo, escuetamente, fue el también expresidente del Banco Central, José De Gregorio, aunque no fijó una postura clara sobre su voto, puesto que aún el proceso está en curso. “No me parece adecuado que manifieste una opinión mientras no conozca la propuesta completa y final. Aún no está terminada”, dijo a Pulso.

Para el actual decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, “sería prematuro dar una respuesta sobre qué votare”.

En el anterior proceso, De Gregorio anticipó su posición. En entrevista con Pulso publicada el 14 de agosto de 2022 sostuvo que “votaré Rechazo porque creo que es mejor para el país, su desarrollo y el asegurar derechos sociales”.

Y esa vez tuvo una mirada crítica al texto anterior: “Esta fue una tremenda oportunidad y me hubiera encantado votar Apruebo. Sin embargo, empecé a revisar y me di cuenta que, en temas económicos, había muchas cosas que no me gustaban. Finalmente, quedó mal hecho y mal pensado. Sin ser experto, los cambios en el sistema político, en el sistema judicial, en el tema de la plurinacionalidad, me dejan tremendas dudas. Además, es una Constitución muy larga y con muchos grados de ambigüedad”.

Quien también se mantiene todavía en una postura de esperar y ver cómo queda el texto final es el también expresidente del Banco Central, Roberto Zahler quien subrayó que “estoy esperando la redacción final” para tomar una decisión. El economista se definió por el Apruebo en el plebiscito de 2022.