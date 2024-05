Expectativas de crecimiento del PIB se asientan de 2,5% hacia arriba para 2024, pese a menor Imacec de marzo

Se esperaba que fuera un menor crecimiento al registrado en enero (2,3%) y febrero (4,5%), y así fue, pero en un magnitud algo mayor a lo previsto. El Banco Central (BC) informó este jueves que el Imacec de marzo se expandió 0,8% en doce meses, situándose en la parte baja de las expectativas de los economistas, que tenían un rango entre 0,3% y 2,4%.

Pese a este resultado más acotado, el crecimiento de la actividad económica del primer trimestre del año habría sido de 2,5%, constituyendo su mayor alza desde el segundo trimestre de 2022, cuando anotó un aumento de 4,4%.

La serie desestacionalizada, en tanto, disminuyó 0,7% respecto del mes precedente y creció 2,1% en doce meses. El mes registró tres días hábiles menos que marzo de 2023.

¿Qué explicó esta alza? Lo primero que menciona el Banco Central es que la producción de bienes aumentó 3,7% en términos anuales, incidida principalmente por el incremento de 8,2% de la minería y del resto de bienes que creció 2,7%, impulsado por la generación eléctrica. En tanto, la industria cayó 2,3%.

Asimismo, el comercio presentó una disminución de 5,3% en términos anuales, explicada por el comercio automotor y mayorista. En el primero destacaron las menores ventas de vehículos, y en el segundo, las ventas de alimentos. En contraste, las ventas minoristas crecieron.

Por su parte, los servicios aumentaron 0,5% en términos anuales, donde se registraron crecimientos en la mayoría de sus actividades, destacando los de transporte. Esto fue en parte compensado por la caída de los servicios empresariales.

El Imacec no minero, a su vez, presentó una disminución de 0,4% en doce meses, mientras que en términos desestacionalizados cayó 0,6% respecto del mes anterior.

Desde el gobierno valoraron la variación, pese a que fue menor a las de los meses previos: “Estas cifras, si bien son inferiores a lo que esperaba el mercado, están dentro de lo que esperamos como Ministerio de Hacienda, considerando que el mes de marzo tuvo tres días hábiles menos y que por esa razón eso resta alrededor de un punto y medio de crecimiento en la variación en 12 meses. Por lo tanto, si sumáramos ese punto y medio más al 0,8% de crecimiento en 12 meses, vamos a tener una cifra bien similar al 2,5% de crecimiento que estamos proyectando para el año”, sostuvo el titular de esa cartera, Mario Marcel.

Entre los expertos la visión es relativamente positiva, puesto que la mayoría señala que no cambia, y por el contrario, afianza, la perspectiva de que la expansión del PIB de Chile en 2024 será de entre 2,5% y 3%. Dicho de otra forma, de no haber una crisis global mayor, con el cierre del primer trimestre se asegura el piso de 2,5% para el crecimiento de la economía este año.

Valentina Apablaza, economista del OCEC-UDP, señaló que “las cifras de marzo no cambian nuestro escenario base, por lo que mantenemos nuestra visión de que la economía estará más cerca de un 2,5% que de un 3% (en 2024), en línea con un mayor crecimiento durante el segundo trimestre, pero que se irá moderando en la segunda mitad del año”.

Alejandro Fernández, economista de Gemines indicó que “el rango sigue siendo razonable, y por ahora, al menos, me parece más probable que (el resultado del año) esté más cerca de 3%”. De hecho, ajustó su proyección apenas levemente a la baja, de 3% a 2,9%.

En tanto, Felipe Alarcón, economista de Euroamerica, puntualizó que no ve “un impacto material en la proyección para el año producto de este dato en particular, por ello, mantenemos nuestra proyección de 2,7%”.

A su vez, Esteban Viani, economista y académico de la Universidad Autónoma, añadió que “los datos del Imacec de marzo, al estar en la banda inferior de las expectativas, llegan a confirmar la perspectiva del PIB anual del 2,5% o 3%. En ningún caso creo que se podrían mover estas perspectivas hacia abajo de estas cifras”.

Sergio Lehmann, economista jefe de Bci, puntualizó que “si bien el Imacec de marzo se trató de una cifra bajo lo anticipado, no cambia la perspectiva general para el año. Estamos más cerca de todas formas del 2,5%, entendiendo que la economía reconoce factores estructurales que frenan un mejor desempeño”. No obstante, el economista advierte algunos riesgos: “Del lado global, si la inflación en Estados Unidos no desciende más rápido, veremos tasas de interés más altas y un menor crecimiento mundial”, dijo.

Por su parte, tras el Imacec de marzo, JP Morgan afianzó su proyección de expansión del PIB del año de 2,7%.

Finalmente, en Coopeuch mantuvieron la visión de que el PIB de 2024 será de 3%. “Es importante destacar que, con este resultado, el escenario de actividad delineado en el último Ipom sigue plenamente vigente”, sostuvieron.