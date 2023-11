El dilema de Demócratas: colectividad alista reunión para definir postura ante plebiscito constitucional

Para las 20.00 horas de este miércoles está concertada la cita telemática en la que Demócratas definirá su postura, a poco más de un mes del plebiscito constitucional del 17 diciembre.

A las 18:00 horas, el senador y vicepresidente de la tienda, Matías Walker, expondrá vía telemática ante toda la militancia los aspectos positivos y negativos del proceso. Dos horas después, miembros de la directiva y parlamentarios, se reunirán para definir una postura.

Pese a que las señales de su directiva van en la línea de votar “A favor”, algunos de sus dirigentes tienen reparos. El exdiputado Fuad Chahin, sostuvo que “el partido debiera acordar prescindencia, ni siquiera libertad acción”.

Por su parte, la diputada Joanna Pérez propuso la libertad de acción para no tensionar al partido.

“Como no fuimos partícipes en la composición de los distintos órganos que redactaron esta propuesta, yo veo bastante desdramatizada la decisión que se puede tomar. Yo he pedido, porque estoy en un proyecto en formación en mi región, que podamos tener libertad de acción en el partido. Sin embargo, si aún así se toma una decisión mayoritaria, yo la respeto. Pero también entiendo que Demócratas es un partido bastante tolerante, va a entender que pueden haber distintas posturas”, comentó Pérez a La Tercera.

Bajo esa línea, la parlamentaria aseveró que “hoy se cierra un proceso, se apruebe o se rechace, y por lo tanto, quienes estuvieron mayormente representados ahí, tendrán que asumir las responsabilidades de que cuatro años es suficiente para un proceso constituyente”.

La diputada Erika Olivera, en tanto, señaló que en lo personal “está en la fase de analizar” el texto. “No me atrevería a dar ninguna postura, porque eso no está claro en nuestro partido... Lo que uno menos espera es que haya división. Somos un partido nuevo, que está tratando de seguir creciendo. No puede haber división. Hay que ser súper respetuosos. Debe conversarse (la decisión) con los militantes, no sólo con la directiva”, dijo.

El senador Matías Walker se declaró hace unos días “en reflexión”, y a horas de que inicie la deliberación del partido, declinó referirse al tema. “Esperaremos el texto y tomaremos una decisión”, dijo por su lado, la timonel del partido, Ximena Rincón.