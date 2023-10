Chahin y el dilema de Demócratas ante texto constitucional: “Veo una situación incómoda para un partido como el nuestro”

“Esta no es nuestra pelea”, comenta el exdiputado y exconvencional Fuad Chahin (hoy militante del Partido Demócratas) al ser consultado por la compleja definición que debe tomar la emergente colectividad frente a la nueva propuesta de Carta Fundamental, que hoy sorteará su última votación en el Consejo Constitucional.

La nueva tienda, fundada en 2022 y que logró constituirse en tres regiones en junio de este año por exmilitantes de partidos de la desaparecida Concertación, está viviendo un proceso similar al que vivió la DC para el anterior plebiscito constitucional.

En momentos en que los dos grandes conglomerados políticos (derecha y oficialismo) prácticamente ya tienen definida su postura por el “A favor” y el “En contra”, la nueva falla tectónica producto del distanciamiento de bloques se está manifestando especialmente en Demócratas y en aquellos partidos de centro, que no están alineados con las grandes coaliciones.

Si bien Chahin -quien integró la disuelta Convención Constitucional, que funcionó entre 2021 y 2022- dice que se someterá a la decisión que adopte su directiva, que preside la senadora Ximena Rincón, precisa que en lo personal cree que Demócratas debiera acordar una “prescindencia” frente al plebiscito, es decir, no tomar ninguna posición oficial y restarse de ser parte de las campañas del “A favor” y del “En contra”.

“Hay normas buenas y malas en la propuesta. Hay que analizar el texto y el contexto. Aquí fracasó la derecha de ofrecer una Constitución que dé estabilidad al país por 30 años, en base a un entendimiento amplio. Chile Vamos pudo haber asegurado un texto representativo para una gran mayoría, pero al final terminó teniéndole miedo al Partido Republicano y cedió en sus gustitos. Hoy vamos a tener una Constitución, que independiente del resultado, va a seguir representando a un sector. Si aprueba se va aprobar por poquito y si se rechaza se va a rechazar por poco. Y vamos a seguir divididos como antes. Así como antes fracasó la izquierda con la Convención Constitucional, este es un fracaso de la derecha independiente de cuál sea el resultado”, comenta el expresidente de la DC, rol desde donde le tocó ser parte de las negociaciones que activaron el proceso constituyente en 2019 tras el estallido social.

Chahin, quien renunció a la DC luego de haber optado por el Rechazo a la anterior propuesta, dice que “no veo que existan cosas demasiado relevantes en juego” y agrega que “veo una situación incómoda para un partido como el nuestro”. “El partido debiera acordar prescindencia, ni siquiera libertad acción”, sostiene. Si no, explica, se corre el riesgo de que algunos de los legisladores de Demócratas aparezcan en la franja del “En contra” y otros en el espacio del “A favor”.

La diputada Erika Olivera (Demócratas) dice que en lo personal “está en la fase de analizar” el texto. “No me atrevería a dar ninguna postura, porque eso no está claro en nuestro partido... Lo que uno menos espera es que haya división. Somos un partido nuevo, que está tratando de seguir creciendo. No puede haber división. Hay que ser súper respetuosos. Debe conversarse (la decisión) con los militantes, no sólo con la directiva”. expresa.

Por su parte, la también diputada Joanna Pérez (Demócratas) cree que la colectividad oficialmente debiera tener una postura neutral, pero, a diferencia de Chahin, señala que “yo estoy por la libertad de acción. Creo que es lo mejor”. “Este es un proceso del cual no fuimos parte. Somos un partido nuevo, moderno, que está preocupado de temas que a la ciudadanía le merecen urgencia. Si bien hay que tomar una decisión, ello no puede dividir a un partido nuevo que está armando una agenda de trabajo con temas ciudadanos. Hay mucha desafección en nuestros territorios con el proceso. ¿Para qué vamos a tensionar a un partido nuevo?”, expresa la parlamentaria, quien pide tener en cuenta la experiencia traumática que tuvo la DC que al final se fracturó por las tensiones y las miradas opuestas que generaba el anterior texto de la Convención.

La diputada Joanna Pérez.

Al igual que Chahin, la diputada Pérez también militó en la DC, tienda a la que renunció debido a las rencillas internas y a las crecientes tensiones que generó el anterior proceso constituyente.

Sin embargo, a pesar de las alertas internas, hasta la semana pasada las señales de la directiva de Demócratas indicaban que hay un ánimo de plegarse al “A favor”, con el fin de mantener el acercamiento político que se dio en el plebiscito del 4 de septiembre pasado, cuando sectores de centro y de derecha estuvieron por el “Rechazo”.

Consultada el fin de semana por la definición de su colectividad, la presidenta de Demócratas, la senadora Ximena Rincón, adelantó que este martes la dirigencia realizará su sexto conversatorio para abordar el tema. “Esperaremos el texto y tomaremos una decisión”, dijo a La Tercera escuetamente.

Aunque el 3 de octubre pasado, la misma legisladora -quien también militó en la DC y estuvo por el “Rechazo” en el anterior proceso- había descartado que existiera un pacto para aprobar la nueva propuesta, en una entrevista a El Mercurio, el 22 de octubre, expresó que no consideraba el nuevo texto como “extremo”.

Por su parte, el senador Matías Walker (también hoy militante de Demócratas y ex-DC) se ha declarado “en reflexión”. Si bien él ha criticado la falta de entendimientos que se dio al final del trabajo constituyente, también ha valorado algunos de los contenidos del texto: “Esta no es una propuesta de Constitución de derecha”, dijo a El Mercurio, el pasado 27 de octubre.