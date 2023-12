Subsecretaria de Salud por 2 millones de vacunas Covid vencidas: “Es imposible que no hayan mermas”

Hace 1 hora Tiempo de lectura: 1 minuto

La subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli.

La subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli, recalcó que “la única forma que hubiéramos tenido como gobierno de no incurrir en esas mermas, hubiera sido tomar la decisión consciente de no entregarle a las personas la mejor vacuna y ese es un costo sanitario que no estamos disponibles a pagar”.