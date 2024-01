“Tergiversa los hechos en redes sociales con el objeto de dañar mi reputación”: declaran admisible querella de Jackson contra empresario Jorge Errázuriz

“Delitos reiterados de calumnias e injurias graves hechas por escrito y con publicidad”. Estas conductas son las que el exministro Giorgio Jackson busca imputar al empresario Jorge Errázuriz en medio de la embestida judicial que concretó esta semana, en la que además demandó al senador PS Fidel Espinoza y a la colectividad de la UDI. En la querella en contra del exmilitante del Partido Ciudadanos se alude a sus dichos en contra de la ex autoridad y su rol en el denominado Caso Convenios y el robo de computadores del Ministerio de Desarrollo Social que entonces dirigía.

En el libelo Jackson apunta a que “Errázuriz ha desplegado un lamentable y reiterado comportamiento consistente en la publicación de afirmaciones falsas en redes sociales”. Esto respecto a la indagatoria del denominado caso “líos de platas” que estalló en Antofagasta y que involucra a la fundación Democracia Viva, integrada por militantes de Revolución Democrática (RD), partido del cual el exsecretario de Estado es fundador.

Asimismo, le atribuye actos injuriosos respecto al robo de computadores en el MIDESO, ocurrido un mes después que se abriera la indagatoria por los convenios con la Seremi de Vivienda de Antofagasta. En esa oportunidad el empresario volvió a publicar a través de sus redes sociales atacando directamente a Jackson, con dichos como: “Si ese es un robo de ladrones comunes en busca de computadores, yo soy Arturo Prat¡, somos weones pero por un rato.”

La querella presentada en el 4° Juzgado de Garantía de Santiago contiene más de 40 posteos y seis videos publicados en la cuenta de Errazuriz en la que alude respecto a presuntos delitos cometidos por Jackson, sin prueba alguna más que opiniones personales. También, se adjunta la grabación de la formalización de los imputados en el robo del 19 de julio, quienes -hasta el momento- no poseen vínculos con funcionarios de Gobierno y según ha establecido el Ministerio Público se trataría de delitos comunes.

Este miércoles 10 de enero el tribunal declaró admisible la querella por un delito que es de acción privada, es decir no interviene el Ministerio Público. Se fijó una audiencia para el día 20 de febrero. La resolución detalla que en esa oportunidad “el tribunal instará a las partes a buscar un acuerdo que ponga término a la causa” y “de no llegar a acuerdo o de no admitir responsabilidad en los hechos, se procederá inmediatamente a la preparación del juicio oral simplificado”. De ser así Jackson y Errázuriz se verán por primera vez las caras, más allá de sus disputas en redes sociales.

La teoría del “autorobo”

El 20 de julio, a través de su usuario @jorgeerrazuriz, el empresario cita una publicación de la diputada Pamela Jiles, donde ella aludía una noticia sobre el robo de computadores. Según relata Jackson en su querella en dichos posteos el exmilitante de Ciudadanos le “imputó responsabilidad en el mencionado robo (...) intentando negar por medio de la ironía que el robo haya sido desplegado por “ladrones comunes”.

El mismo día, media hora después, el empresario haría otra publicación apuntando a lo mismo, según denunció la exautoridad. Esta vez era una imagen editada donde aparecía la cara de dos supuestos ministros Jackson, pasándose uno al otro un computador, insistiendo así con su teoría del supuesto “autorobo”. Dos minutos después publicaría: “CHAOOO … GIORGIO ¡ Te fuiste al chancho con el auto robo…”.

Dos días después, según al fundador de RD, el querellado publica dos videos, uno hace alusión a una noticia en que el demandado senador Espinoza (PS) afirmó que “supuestamente se habría avisado, de forma previa y extraoficial, que el Ministerio Público incautaría los computadores que fueron finalmente robados”. Errázuriz tomaría por hecho esas declaraciones y dijo: “Estaba avisado @giorgiojackson que les incautarían los computadores y se produjo el robo justo antes que llegaran”.

En un segundo video, del mismo día, el exsocio de Celfin Capital tomaría un extracto de una declaración de un guardia del edificio del ministerio, donde éste dice que fue el mismo Jackson quien pedía que le pasaran los computadores. Hecho que finalmente fue descartado en la audiencia de formalización del dicho robo, donde se expuso por parte de la Fiscalía que el guardia habría sido engañado. “Lo dicho por Jorge Errázuriz no es más que una perversa tergiversación de los hechos, compartida en redes sociales con el solo objeto de causar daño a mi reputación”, sostuvo Jackson.