“Tomé la decisión de enfrentar a la justicia”: Juan Carlos Reinao anuncia desde la clandestinidad que se entregará a las autoridades

El alcalde de Renaico, Juan Carlos Reinao, quien se encuentra prófugo de la justicia desde el pasado viernes, anunció este jueves que tomó la decisión de entregarse a la justicia.

El aún jefe comunal, sobre quien pesa una orden de aprehensión internacional, lleva seis días eludiendo a las autoridades. Esto luego que no se presentara en la cárcel de Traiguén para cumplir la medida cautelar de prisión preventiva, tras ser formalizado por los delitos de violación, abuso sexual y la inducción de un aborto, en una causa en la que hay al menos cinco víctimas.

“Quiero contarles a todos los que de alguna forma me estiman, contarle a mi familia, que tomé la decisión de enfrentar a la justicia, aunque no estoy de acuerdo con lo que se dictaminó”, manifestó Reinao en un audio desde la clandestinidad que fue reproducido en el programa Mucho Gusto de Mega.

“Pero (lo haré) por el bien de todos mis amigos, por el bien de mis colegas de trabajo, por el bien de tratar que los recursos que se están invirtiendo en buscarme se inviertan en lo que realmente importa en Chile, que es la seguridad, el narcotráfico, entre otras cosas”, continuó.

“Por tanto, no se preocupen, yo lo voy a hacer por la verdad, la verdad tiene que aclararse, quiero que haya justicia, y la justicia se va a ir dando a medida que seamos responsables, seamos serios, y eso es lo que quiero hacer”, agregó Reinao en el audio.

“También la decisión de salir del lugar donde estaba, no estaba en Renaico, porque no supe qué hacer, mi decisión no fue conversada ni planificada, no fue así, fue una decisión personal, pero después de una larga reflexión de varios días voy a hacer lo que se tiene que hacer, porque sé que esto se va a aclarar, y se va a aclarar para el bien de Chile, para el bien de todos, y particularmente para mi entorno y particularmente para mi familia”, cerró el jefe comunal.

El rastro del jefe comunal, quien también es uno de los fundadores de la Asociación de Municipalidades con Alcaldes Mapuche (Amcam) y uno de los formadores de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), se perdió tras la formalización en su contra en el Juzgado de Cañete. El tribunal había autorizado que el alcalde compareciera de forma remota, por lo que al finalizar la audiencia le dieron un plazo de dos horas para que se presentara, sin embargo, Reinao jamás llegó a la prisión donde su defensa había dicho que se presentaría.

El escape de la aún máxima autoridad comunal de “la puerta norte de la Región de La Araucanía”, como él mismo llama a Renaico, generó acciones por parte del gobierno. Se ordenó su búsqueda a la Policía de Investigaciones (PDI) y a Carabineros y, además se emitió un aviso de autoridad a nivel internacional, por lo que si algún país toma conocimiento del ingreso de Reinao a su territorio está obligado a informar a Chile.

Imputaciones contra Reinao

A Juan Carlos Reinao se le imputan cuatro delitos de violación, tres abusos sexuales y un aborto. Hechos que habrían ocurrido entre el 2006 y 2020 en las comunas de Tirúa, Lebu, Contulmo, Renaico, Angol, Alto Bío Bío, Santiago y Negrete. En total, son al menos cinco mujeres las que denunciaron a la máxima autoridad comunal, de las cuales en cuatro de ellas fueron de carácter reiterado según el fiscal de Los Ángeles, Gonzalo Martínez.

“Solo en uno de ellos a la víctima se cometió un solo hecho constitutivo de abuso sexual, en los restantes casos se imputan hechos que fueron constitutivos de distintos tipos de delitos, desde el abuso sexual reiterado, pasando por violaciones reiteradas, incluso en uno de los casos se imputa un aborto”, señaló el fiscal Martínez el día de la formalización del alcalde Reinao.

Respecto a sus víctimas, según los antecedentes del Ministerio Público, en al menos tres de los casos fueron mujeres que eran funcionarias de la municipalidad dirigida por Reinao, mientras que las otras dos fue por hechos que ocurrieron mientras eran menores de edad. Estos últimos casos habrían ocurrido cuando las jóvenes eran estudiantes y la autoridad utilizaba el contexto de la entrega de becas de estudio para aprovechar este beneficio y así atacarlas sexualmente.

El persecutor aseguró que una de las razones para solicitar la prisión preventiva del alcalde era “la situación en que se colocaba el imputado con respecto a las víctimas, aprovechándose de situaciones contextuales que las colocaban en una clara situación de asimetría, de vulnerabilidad, aprovechándose del cargo como alcalde”.