Ministro Cataldo tras acuerdo de retorno a clases en Atacama: “Tenemos que hacer una evaluación de las autoridades, de cómo ha funcionado el servicio local”

La mañana de este miércoles, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, abordó la compleja situación que se ha vivido en los últimos meses en la Región de Atacama luego de que los docentes cumplieran más de 60 días en paro acusando problemas de infraestructura e insumos en el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) de la zona.

El día de ayer una comitiva de dirigentes de Atacama llegó a Santiago, y sostuvieron una extensa reunión de cerca de 9 horas con el titular del Mineduc, en donde acordaron finalmente una propuesta de retorno a clases.

Al respecto, Cataldo explicó en Tele13 Radio que tras la maratónica sesión, todos los presentes, que incluyó a dirigentes regionales, al presidente nacional del Colegio de Profesores, Carlos Díaz; y representantes de apoderados y asistentes de la educación, entre otros, firmaron un protocolo, el cual debiese ser validado durante esta jornada por el gremio en asamblea con sus bases.

Marcha de los profesores de Atacama en Santiago. 8 de noviembre 2023.

“Nosotros creemos que va a salir bien. De hecho, lo que ellos sostuvieron es que ven con buen ojo, estaban muy contentos, se fueron con muy buen ánimo. Ha sido un proceso final que fue de buena conversación”, expresó.

En cuanto a qué se acordó finalmente, Cataldo señaló que se abordaron seis temas y se pudieron poner de acuerdo en ciertos criterios y cómo se van a abordar.

“Una primera cosa es cómo le vamos a dar seguimiento a los procesos de intervención, que son como las cosas mínimas que tienen que tener las escuelas y que es la base de la movilización en Atacama, o sea, escuelas que están muy deterioradas”, explicó.

Para esto, definieron instalar comités de evaluación escuela por escuela, con los directores, con los representantes de las comunidades y del servicio local. “Y donde haya brecha, atenderemos la brecha en el menor tiempo posible”, afirmó.

Junto con esto, también se discutieron temas de cómo se va a estructurar el plan de retorno pedagógico, esto pensando en lo que es el fin de año escolar y también en el desafío 2024.

“Y ahí hay una fecha que no podemos develarla todavía porque es parte de lo que ellos nos pidieron mantener en bajo reserva, a propósito del debate que van a tener hoy día, pero una fecha pronta que además está dentro de los rangos que nosotros habíamos contemplado y que le habíamos propuesto la semana pasada en la propuesta que envió el Ministerio de Educación”, detalló la autoridad.

Además de esto, también comprometieron tener los recursos necesarios cuando se requiera para las obras de mantención, las conservaciones y todo lo que hay que hacer.

Junto con esto, el ministro también indicó que se comprometió a ir personalmente durante la próxima semana a monitorear la implementación y el estado de avance de estos compromisos.

En cuanto a cuándo entonces se podría esperar el retorno a las aulas, el secretario de Estado indicó que estimaba que se podrían tener noticias pronto. “Creo que la próxima semana es clave para el retorno a clases, en el sentido de que se tienen que gatillar estas cosas que nosotros hemos planteado y que habíamos comprometido desde antes que ocurriesen”, indicó.

Evaluación del sistema y traspaso a los SLEP

Consultado sobre las responsabilidades, el ministro de Educación fue claro en señalar que esta situación “fue la tormenta perfecta, donde convergen todos los problemas del sistema educativo al mismo tiempo (...) no puedo retroceder el tiempo, tengo que hacerme cargo ahora y en un mes y medio hemos logrado hacer lo que no se ha podido en años”.

En ese sentido, añadió, esto es un problema de Estado en tanto que ha cruzado distintos gobiernos, “y hoy día nos toca a nosotros y tenemos la responsabilidad (...) Se exigen resultados inmediatos cuando en realidad aquí lo que hay que develar primero es, tenemos una responsabilidad. Nos estamos haciendo cargo, nos vamos a seguir haciendo cargo, pero aquí ha habido un abandono y negligencia de mucho tiempo”.

En esta línea, y sobre las críticas que recibió el director de Educación Pública, Jaime Veas, quien ha estado en el cargo también cuando el exministro Marco Antonio Ávila era titular de la cartera, Cataldo fue claro en señalar que se debe hacer una evaluación de todo el sistema una vez se deponga el paro.

“Tenemos que hacer una evaluación, no solamente de Jaime y de la DEP en general, tenemos que evaluar también la situación de Atacama, de las autoridades locales de Atacama a propósito de cómo ha funcionado el servicio local”, afirmó. “Yo no estoy diciendo ‘vamos a echar’ o ‘vamos a mantener’, estoy diciendo es que hay que evaluar todo esto”.

En cuanto a aquellos que están pidiendo detener o pausar el traspaso a los SLEP hasta realizar mejoras en el sistema-la comisión de Educación del Senado ya lo solicitó ayer, y en octubre también la bancada de RN ingresó un proyecto de ley- Cataldo indicó que “hay que actuar con responsabilidad”.

“Nosotros estamos abiertos a todas las conversaciones, es parte de la democracia”, expresó, sin embargo al mirar por ejemplo lo que está sucediendo en Magallanes, indicó, región en donde hay dos municipios que concentran más del 90% de la matrícula de ese territorio y que no son capaces de pagar sueldo de aquí a fin de año, “yo no creo que hayan condiciones de detener el proceso”.

“Creo que hay que mirar bien cuáles son esos criterios. De hecho, hoy día la ley contempla mecanismos en los cuales se puede excepcionar un municipio de ser traspasado durante un periodo de tiempo determinado”, añadió.

“Hay un tema que me preocupa, porque hoy día, esto es una discusión que incluso he tenido con alcaldes de mi sector político, que cuestionan, que no quieren traspasar la escuela porque les gusta, lo han hecho bien, tienen buen resultado”, señala. Sin embargo, añade que nadie puede garantizar que cuando esa autoridad deje de ser alcalde la situación seguirá igual.

“Pueden cambiar las prioridades, puede ser que al nuevo alcalde le interese más fortalecer salud o invertir en un espacio público”, indicó, por lo que es necesario seguir discutiendo esta materia.