Crisis educativa en Atacama: bancada RN ingresa proyecto para congelar implementación de los Servicios Locales de Educación

Este martes la bancada de diputados de Renovación Nacional (RN) -representados por la parlamentaria de la Región de Atacama, Sofía Cid- presentaron un proyecto de ley que busca suspender la implementación de los Servicios Locales de Educación (SLEP) que aún no se encuentran funcionando en el país.

La iniciativa se enmarca en la crisis educacional que atraviesa Atacama, donde el gremio docente del SLEP inició un paro de actividades -hace exactamente 58 días- tras acusar graves problemas de infraestructura e insumos en los colegios, lo que tiene a 46 establecimientos educacionales y 30 mil alumnos sin clases.

El proyecto de ley ingresado por los diputados RN depone los plazos de las disposiciones transitorias relacionadas con el traspaso de los bienes destinados a la prestación del servicio educacional, del personal municipal y de los establecimientos de educación parvularia. Además, establece la realización de un informe -dentro de un plazo de 90 días- sobre el sistema de educación pública y del SLEP, “definiendo si conviene o no continuar con la implementación de los servicios.

“El paro de profesores en Atacama es sin duda un caso que permite evidenciar con claridad la magnitud de la crisis y el fracaso de la desmunicipalización en los términos en que fue concebida. Las movilizaciones, que ya van a cumplir 60 días, dejan a la vista problemas de infraestructura y de recursos que afectan el proceso educativo de los estudiantes e incluso ponen en riesgo la integridad de las comunidades educativas en Atacama. A ello se suman problemas en la administración del Servicio Local de Educación, con acusaciones de corrupción producto de millonarios traspasos sin justificación aparente”, argumentaron los parlamentarios.

Los SLEP, cuestionados en la iniciativa de la bancada RN, funcionan de manera autónoma al gobierno, y fueron puestos en marcha con el objetivo de dejar atrás a las municipalidades como organismos sostenedores de establecimientos educacionales, en un proceso denominado desmunicipalización. De acuerdo al sitio web del órgano, actualmente existen 27 SLEP en funcionamiento y se espera que en 2024 entren a operar otros 10 nuevos centros en el país.

“Hasta que los problemas en Atacama se solucionen”

La diputada Cid -autora del proyecto- señaló que “ante la inacción de La Moneda, decidimos ingresar un proyecto de ley para congelar la puesta en marcha del sistema SLEP en el resto del país, hasta que los problemas que llevamos años denunciando en Atacama se solucionen”.

El Ministerio de Educación presentó un plan para el retorno y recuperación de clases en los establecimientos públicos de la zona que los profesores no aceptan y la noche del domingo el titular de la cartera, Nicolás Cataldo, hizo un llamado a los docentes a retomar las clases este jueves 2 de noviembre señalando que no veía “ninguna razón” para mantener el paro. El presidente del Colegio de Profesores regional, Carlos Rodríguez, respondió que no retornarán, ya que “no están las condiciones mínimas habilitantes”.

“Vamos a cumplir dos meses con este paro, y según lo que he podido ver en las reuniones que se han llevado a cabo, está lejos de terminar. Pese a los anuncios del ministro Cataldo, no están dadas las condiciones para regresar a clases este jueves y 30 mil estudiantes están a punto de perder el año escolar, pero el Gobierno parece no entender la dimensión del problema”, insistió la diputada Cid.

Por su parte, la subjefa de la bancada de RN, Marcia Raphael, aseguró que la situación del Servicio Local de Educación de Atacama “representa el problema estructural que tiene hoy la implementación de la Ley 21.040 a lo largo del país, que se traduce en problemas internos de probidad , infraestructura y de calidad de la educación”.

En la misma línea, el diputado Hugo Rey -quien integra la comisión de Educación de la Cámara- dijo que “desde el origen del proyecto de los SLEP se señaló que estos tenían problemas gravísimos para poder desarrollarlos (...). Hoy día lamentablemente se ha hecho realidad con creces en el SLEP de Atacama, pero también ha sido una constante en el resto de los SLEP que se han implementado”.