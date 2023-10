Presidente del Colegio de Profesores de Atacama: “Es imposible” volver a clases el 2 de noviembre

La delicada situación educativa que está viviendo la región de Atacama no vislumbra una rápida solución. Al llamado a los docentes hecho anoche por el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, para retomar las clases este jueves 2 de noviembre, esta mañana el presidente del Colegio de Profesores regional, Carlos Rodríguez, respondió con un no rotundo porque “no están las condiciones mínimas habilitantes”.

A 57 días de iniciado el paro por el gremio docente, que comenzó por los graves problemas de infraestructura e insumos en los colegios y que tiene a 46 establecimientos educacionales y 30 mil alumnos sin clases, el Mineduc presentó un plan para el retorno y recuperación de clases en los establecimientos públicos de la zona que los profesores no aceptan.

Anoche, en el programa Tolerancia Cero de CNN Chile, el ministro aseguró que “mi perspectiva es que hay un plan que está funcionado, ya se iniciaron las obras en varias escuelas y de aquí al 31, es decir al martes, se está planificando que deben entrar el resto de los establecimientos educacionales en intervenciones (...) y esperamos que obviamente las comunidades reciban esto con la apertura para que no le pasemos la cuenta a los estudiantes”.

Y añadió: “Me parece que no podemos poner en riesgo a los estudiantes, me parece que cuando hemos tenido un escenario de pandemia, con pérdida de aprendizajes, cuando hemos tenido hartos paros previamente incluso en la misma región, hoy día creo que hay que poner en el centro a los estudiantes”.

La respuesta de Rodríguez no demoró y este lunes en radio Duna señaló que “tienen tres escuelas en trabajos, 14 visitadas y 29 sin trabajos. De acuerdo al mismo informe del plan de reactivación (...) nosotros al 2025 tenemos una falencia de 40% de docente. Así, nosotros tenemos que proyectarlo en este plan de recuperación de la educación pública en Atacama y esos aspectos no están en ese papel (propuesta). Sencillamente es un distractor que nos indigna porque hemos tenido un sinnúmero de reuniones y no se avanza”.

El presidente regional del gremio docente detalló que hay trabajos en las escuelas, pero ninguno está terminado y que las mínimas habilitantes a las que se compromete el Mineduc (en su propuesta) no están terminadas. “Hay trabajos, pero están en desarrollo... Las otras 14 escuelas han sido visitadas por empresas privadas a raíz de una iniciativa que sale de las autoridades locales, el delegado presidencial, el gobernador, las y los parlamentarios, los alcaldes y alcaldesas que recurren a la empresa privada... El ministerio no ha logrado dar respuesta”.

Rodríguez recuerda que el 23 de marzo de este año se reunieron con las autoridades, “hicimos un protocolo de acuerdo, las escuelas levantaron cada una sus necesidades, firmamos los documentos y lo gatillante de este conflicto es que se cumplió el 25% de lo acordado”.

Luego dice que “con todos ellos venimos conversando desde abril de 2021 prácticamente estos mismo problemas (...) Aquí hay un abandono. Nosotros conversamos con el ministro de Educación anterior (Marco Antonio Ávila), le hicimos esta misma exposición, le hicimos las mismas sugerencias: ‘saben qué, ustedes tienen que proveer de herramientas especiales desde el punto de vista normativo para desatar esta crisis’ porque en el fondo ellos siguen los mismos lineamientos que les da la ley... Ellos nos se apartan de los lineamientos que les da la Ley 20.040 y no pueden dar respuesta”.

Finalmente, el docente sostiene que comenzaron a realizar un diseño del retorno a clases “a la tercera semana (de paro), en base a lo que nos dijo el mismo ministro. Nos dijo que a fines de septiembre iba a estar todo superado y el tema es que eso se ha ido prolongando, no están las condiciones habilitantes. Así es imposible” el retorno a clases.