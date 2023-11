Se busca a Juan Carlos Reinao en Chile y el extranjero: las graves acusaciones de delitos sexuales que pesan contra el alcalde de Renaico

A las 22.00 horas del viernes vencía el plazo para que Juan Carlos Reinao se presentara en la cárcel de Traiguén. Hasta ese recinto penal debía concurrir el alcalde de Renaico, en la Región de La Araucanía, para cumplir la prisión preventiva que se había decretado en su contra, tras ser formalizado por una serie de delitos de connotación sexual en su contra.

En la causa judicial se investiga a Reinao por los delitos reiterados de abuso sexual, violación e inducción al aborto en contra de al menos cinco mujeres. Hechos por los cuales -quien fuera conocido como un líder político y voz obligada de la causa mapuche en la Región de La Araucanía- permanece prófugo luego de que el tribunal decretara prisión preventiva en una investigación que durará cuatro meses.

La fuga del alcalde y uno de los fundadores de la Asociación de Municipalidades con Alcaldes Mapuche (AMCAM), además de uno de los formadores de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), se perdió su rastro tras la formalización en su contra en el Juzgado de Cañete. El mayor error fue que el tribunal autorizó que el alcalde de Renaico compareciera de forma remota, por lo que al finalizar la audiencia le dieron un plazo de dos horas para que se presentara, sin embargo Reinao jamás llegó a la cárcel de Traiguén donde su defensa había dicho que se presentaría.

El escape de la aún máxima autoridad comunal de “la puerta norte de la Región de La Araucanía”, como él mismo llamaba a Renaico, ha generado que el propio gobierno anuncie medidas. La mañana de este martes, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, aseguró que “hay equipos tanto de la PDI como de Carabineros que están en la búsqueda de Juan Carlos Reinao que hoy día está prófugo de la justicia y tiene que ser detenido. Como ayer lo dije, se le ha transmitido a ambas policías la prioridad de poder lograr la detención de Reinao”.

Además de eso, la autoridad de gobierno señaló que de manera automática “se produce un aviso al control migratorio, por lo tanto, la PDI que lleva el control migratorio está alertada y si eventualmente el señor Juan Carlos Reinao llegara a buscar salir de Chile a través de un paso quedaría en ese preciso instante detenido. Y en tercer lugar se denomina un aviso de autoridad a nivel internacional, esto significa que si algún país tomara conocimiento a su país de Juan Carlos Reinao ese país está obligado a informar a Chile. Por lo tanto hay una orden de detención de carácter nacional y hay un aviso nacional de autoridad”.

Tras la responsabilidad penal de Reinao

Y es que junto con establecer la prisión preventiva, el Juzgado de Cañete también estableció la medida de arraigo nacional. A juicio del Ministerio Público existía un evidente riesgo para la seguridad de la sociedad, pero principalmente de las víctimas.

A Reinao se le imputan cuatro delitos de violación, tres abusos sexual y un aborto. Hechos que habrían ocurrido entre el 2006 y 2020, los cuales -según detalló el fiscal de Los Ángeles Gonzalo Martínez-, habrían ocurrido en las comunas de Tirúa, Lebu, Contulmo, Renaico, Angol, Alto Bío Bío, Santiago y Negrete. En total, son al menos cinco mujeres las que denunciaron a la máxima autoridad comunal, de las cuales en cuatro de ellas fueron de carácter reiterado según el persecutor.

“Solo en uno de ellos a la víctima se cometió un solo hecho constitutivo de abuso sexual, en los restantes casos se imputan hechos que fueron constitutivos distintos tipos de delitos, desde el abuso sexual reiterado, pasando por violaciones reiteradas, incluso en uno de los casos se imputa un aborto”, señaló el fiscal Martínez el día de la formalización del alcalde Reinao.

Respecto a sus víctimas, según los antecedentes del Ministerio Público, en al menos tres de los casos fueron mujeres que eran funcionarias de la municipalidad dirigida por Reinao, mientras que las otras dos fue por hechos que ocurrieron mientras eran menores de edad. Estos últimos casos habrían ocurrido mientras las jóvenes eran estudiantes y la autoridad utilizaba el contexto de la entrega de becas de estudio para aprovechar este beneficio y así atacarlas sexualmente.

El fiscal aseguró que una de las razones para solicitar la prisión preventiva del alcalde era “la situación en que se colocaba el imputado con respecto a las víctimas, aprovechándose de situaciones contextuales que las colocaban en una clara situación de asimetría, de vulnerabilidad, aprovechándose del cargo como alcalde”.

Víctimas 1, 2, 3, 4, 5, y 6

Previo a la audiencia, el fiscal del caso envió la solicitud de formalización en contra de Reinao. En el texto, el persecutor enumeró uno a uno los hechos por los cuales se le imputarían los delitos a la máxima autoridad tras la individualización de las “víctimas 1,2,3,4,5 y 6″. Pese a eso, en la audiencia de formalización hubo dos víctimas por las cuales no se le formalizó. Esto, luego de que el tribunal considerara que uno de los delitos había prescrito y otro por el previo desistimiento de una de las denunciantes.

Entre los antecedentes que maneja Fiscalía, y a los cuales tuvo acceso La Tercera, se encuentra el relato de los hechos por los cuales se formalizó al alcalde. Uno de ellos es el testimonio de C.F.F.S quien relató que, a mediados de diciembre de 2020, mientras era funcionaria municipal el alcalde Reinao siempre le solicitaba acompañarlo a actividades.

En uno de los trayectos en un viaje a la comuna de Negrete, la máxima autoridad comunal le señaló que viajarían por un “atajo”. Ante esto, le señaló a quien fuera su jefe que se quería bajar, “fue en estos instantes en que se puso agresivo, y refiriendo razones sentimentales me indicó que yo estaba obligada a tener relaciones sexuales con él (...) por lo que procedió a violarme”..

Otra de las víctimas. también funcionaria municipal, señaló en su denuncia que desde que ingresó a trabajar en el municipio comenzó a “recibir diversos tipos de hostigamientos por parte del alcalde (...) me manifestó que si me ponía a pololear me echaría, me daba palmetazos riéndose como si fuera algo normal. Lo cual vi que también le hacía a otras compañeras”.

Esa víctima, también denunció a Reinao por hechos que habrían ocurrido en un viaje en el cual el alcalde le pidió acompañarlo junto a otra funcionaria municipal. En una de las noches, según detalla en su relato, la autoridad comunal entró a la pieza donde ambas dormían y realizó actos de connotación sexual en contra de ella. Hecho por el cual se le denunció por abuso sexual.

A estos relatos, también se suman otros testimonios como el de jóvenes que habrían sido abusadas sexualmente por el alcalde mientras eran estudiantes de establecimientos educacionales de la comuna, a quienes ofrecía posibilidades de estudios posteriores. Otro de los episodios por los cuales se investiga a Reinao es el de inducción al aborto de una de sus víctimas la cual fue obligada a interrumpir su embarazo luego de una violación.

Pero este no es el primer caso de este tipo en el que se relaciona a Reinao. En abril del 2022, la Corte de Apelaciones de Temuco revirtió un fallo del Tribunal de Angol en contra de la Municipalidad de Renaico por acoso sexual atribuido al alcalde. Esto, luego de haber cometido hechos de connotación sexual en contra de una exfuncionaria.

A cuatro días de que Juan Carlos Reinao no se presentara a cumplir la orden de prisión preventiva, hoy tanto la PDI como Carabineros intenta dar con su paradero. Por ahora sólo desde la clandestinidad quien fuera catalogado como “el alcalde de los mapuches”, sólo ha acusado un “sicariato político”. De su paradero, aún no hay claridad.