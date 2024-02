Vecinos denuncian falta de patrullajes en sectores afectados por incendios en la Quinta Región: “Están ocurriendo saqueos”

Varios son los sector afectados en la Región de Valparaíso debido a los incendios que comenzaron durante la tarde del viernes. Hasta anoche el gobierno contabilizaba 112 personas fallecidas y proyectaba que casi 15 mil viviendas serían las afectadas, principalmente entre Viña del Mar y Quilpué.

Durante la mañana de este lunes, algunos vecinos de sectores afectados, que sufrieron la pérdida de sus casas, se quejaron de la falta de autoridades y de la ausencia de patrullajes policiales.

En diálogo con el matinal de Chilevisión, Leslie, residente de El Olivar, uno de los sectores más afectados de Viña del Mar, señaló: “No hay palabras que yo pueda decir para demostrarles lo que es”. La mujer, que vive ahí hace seis años, señaló que en su calle fallecieron ocho personas. Además, criticó la falta de ayuda.

“No hemos tenido ayuda en nada, todos los escombros que hay es porque los vecinos los han sacado, anoche fue terrible, no han habido patrullajes”, dijo, y agregó: “Necesitamos la presencia policial, necesitamos a la Armada”.

“Nadie ha venido a ayudarnos, Bomberos estuvo el sábado aquí, pero como se empezó a quemar para otros lados se fueron. Estuvo la Armada, pero se fueron, desapareció”, comentó.

Asimismo, criticó que la alarma no sonó a tiempo para la evacuación de los vecinos. “La alarma sonó tarde, no sonó para que evacuaran, sonó cuando estaba todo esto quemado, no fue evacuación”. “El bombero me preguntó ‘qué pasó aquí, ¿por qué murió tanta gente?’ Le dije, porque la alarma no sonó cuando debía sonar, fue tarde”.

Por otra parte, en el sector de Pompeya, en Quilpué, Johanna dijo estar “preocupada, porque hay gente que viene a buscar terrenos. Anoche lo vivimos, vimos a dos personas en moto y decían cual nos tomamos, salimos y les preguntamos qué buscaban y se fueron. Necesitamos resguardo policial en la noche. Hay gente que está preguntando qué terrenos están desocupados”.

“La autoridad aquí, perdón que lo diga, no ha llegado”, dijo a TVN.

En el campamento Manuel Bustos, en Viña del Mar, Carola, una dirigenta del lugar, demandó por seguridad. “Estamos de pie porque tengo que estar aquí con mi gente (...). Principalmente, lo que es urgente es seguridad, tanto de día como de noche. Las noches han sido terribles, están ocurriendo saqueos, hay peleas por territorios, esto ha sido dramático”.

Javier Moreno, otro vecino del lugar, apuntó en la misma línea. “Han habido focos de saqueos y delincuencia, y ojalá que no acarree un problema más grande. Ahí requiero que la autoridad sea más tajante y traiga más contingente de la armada”.

Así las cosas, el gobierno decretó toque de queda en las comunas de Viña del Mar, Villa Alemana, Limache, y Quilpué. La medida, que rigió el sábado y domingo, se extendió hasta la mañana de este lunes.

Por la mañana, en Viña del Mar, la Armada informó de despliegues en las zonas afectadas. “Estamos brindando y haciendo un trabajo Interagencial con personal de Carabioneros, PDI, Fuerza Aérea y Ejército. En este momento que se está cubriendo todos los sectores de responsabilidad en la Provincia de Valparaíso enfocados en los sectores que están más afectados”, dijo el capitán Alejandro Prado.