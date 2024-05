Macron y Von der Leyen presionan a Xi Jinping sobre comercio en conversaciones de París

El presidente francés, Emmanuel Macron, y la jefa de la Comisión de la UE, Ursula von der Leyen, instaron al presidente de China, Xi Jinping, a garantizar un comercio más equilibrado al inicio de una visita del líder chino a París, durante la cual Macron también lo presionará sobre Ucrania.

Xi está en Europa por primera vez en cinco años, en un momento de crecientes tensiones comerciales, con la Unión Europea investigando varias industrias chinas, incluidas las exportaciones de vehículos eléctricos, mientras que Beijing investiga principalmente las importaciones de brandy de fabricación francesa.

Macron dijo que Europa y China se encontraban en un punto de inflexión en la historia que requería resolver dificultades estructurales, incluido alcanzar igualdad de condiciones para las empresas.

“El futuro de nuestro continente también dependerá muy claramente de nuestra capacidad para desarrollar aún más de manera equilibrada nuestra relación con China”, dijo mientras los tres se sentaban en una mesa redonda bajo los techos dorados del Palacio del Elíseo.

Minutos antes, Macron y Xi se dieron la mano en el patio del Elíseo mientras la orquesta de la Guardia Republicana tocaba música de bienvenida.

El presidente francés, Emmanuel Macron, y la jefa de la Comisión de la UE, Ursula von der Leyen, acompañan al mandatario chino, Xi Jinping en su visita a Francia. 6 de mayo 2024. REUTERS/Gonzalo Fuentes

Macron tiende a abrazar a sus homólogos, pero Xi no. Esta vez, Macron simplemente pareció darle un apretón al brazo de Xi mientras se estrechaban la mano. Macron, que lo recibió en el patio, entró con él en el Palacio del Elíseo.

En breves comentarios públicos antes de las conversaciones a puerta cerrada, Xi respondió que consideraba las relaciones con Europa como una prioridad de la política exterior de China y que ambos deberían seguir comprometidos con la asociación.

“A medida que el mundo entra en un nuevo período de turbulencia y cambio, como dos fuerzas importantes en este mundo, China y Europa deben adherirse al posicionamiento de sus socios, adherirse al diálogo y la cooperación...”, dijo Xi.

Von der Leyen dijo que China y Europa tienen un interés compartido en la paz y la seguridad, pero que la relación se ve desafiada por cuestiones relacionadas con el acceso al mercado y el comercio.

“Tenemos una relación económica sustancial entre la UE y China”, afirmó. “Pero esta relación también se ve amenazada, por ejemplo, por el exceso de capacidad inducido por el Estado, el acceso desigual al mercado y la excesiva dependencia, y todos estos son temas que abordaremos hoy”.

No unificado

Los 27 miembros de la UE -en particular Francia y Alemania- no están unificados en su actitud hacia China, lo que no ayuda a obtener cambios por parte de China. Mientras París aboga por una línea más dura en la investigación sobre vehículos eléctricos, Berlín quiere proceder con más cautela, dicen las fuentes.

El canciller alemán Olaf Scholz no se unirá a Macron y Xi en París debido a compromisos previos, dijeron las fuentes.

Francia también está preparada para presionar a China para que presione a Moscú para que detenga las operaciones en Ucrania, con pocos avances aparte de la decisión de Xi de llamar al presidente Volodymyr Zelensky por primera vez poco después de que Macron visitara Beijing el año pasado.

Francia también espera impulsar la apertura del mercado chino para sus exportaciones agrícolas y resolver los problemas relacionados con las preocupaciones de la industria cosmética francesa sobre los derechos de propiedad intelectual, dijeron funcionarios. Mientras tanto, China podría anunciar un pedido de alrededor de 50 aviones Airbus durante la visita de Xi.