Verónica Aguilar (Indep.-radical), candidata a primarias en Punta Arenas: “Es difícil evaluar la alcaldía actual porque la gestión ha sido mínima”

Es concejala en Punta Arenas y ahora apuesta a convertirse en la candidata a alcaldesa del oficialismo y la DC. Para cumplir ese objetivo, Verónica Aguilar (indep.-radical) debe sortear primero las elecciones primarias del próximo 9 de junio.

¿Por qué quiere ser candidata a alcaldesa?

Soy nacida y criada en Punta Arenas y he visto con un poco de desdén lo estancado que estamos. Eso me motiva: trabajar por proyectos que sean importantes para el desarrollo del bienestar humano. Ver el Estrecho de Magallanes como una oportunidad no solamente en el turismo y la pesca, sino que también de negocio para miles de familias.

¿Cuáles son sus propuestas?

Después de la primaria, la idea es generar este proyecto con todos y todas quienes quieran aportar. Yo tengo ciertos pilares: generar ejes productivos, un plan de desarrollo comunal. El arte, la cultura y el deporte no pueden ser temas que estén alejados, tienen que estar vinculados como medida de prevención en materia de seguridad pública. Y la colaboración con nuestros jóvenes emprendedores, con nuestras pymes.

¿Por qué los vecinos debiesen respaldarla?

Este es mi segundo periodo de concejala y obtuve la primera mayoría regional y comunal. Mis vecinos y vecinas me han calificado con la máxima de las notas. Eso hace que yo tenga una mirada distinta. Además, Punta Arenas no ha sido liderada por una mujer hace muchos años.

¿Planea entrar a militar al Partido Radical?

Voy a enfrentar la primaria y las municipales como independiente. El resto se verá más adelante.

¿Cómo evalúa la administración del alcalde actual?

Es difícil evaluar cuando la falta de gestión se ha notado permanentemente. Tenemos una comuna que está endeudada a raíz de la situación de educación de la corporación municipal. El alcalde está con un requerimiento por notable abandono de deberes por esa situación. Es difícil evaluar cuando la gestión ha sido bastante mínima.

¿Es importante para el gobierno que la ciudad natal del Presidente Gabriel Boric sea administrada por alguien de la alianza de gobierno?

No solamente es importante para el Presidente, sino para todos. Cuando tienes un municipio que, además trabaja en concordancia con un gobierno regional y con una delegación presidencial, puedes ver avances sustantivos en la comuna.