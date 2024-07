“Tenemos liderazgos muy importantes”: Constanza Martínez confirma interés del FA en tener primarias presidenciales con el Socialismo Democrático

La exdelegada presidencial de la Región Metropolitana y candidata única para asumir la presidencia del Frente Amplio (FA), Constanza Martínez confirmó que la colectividad en la que milita presentará una carta propia para las próximas elecciones presidenciales.

“Sin duda que sí”, contestó Martínez al ser consultada al respecto por La Tercera.

En cuanto a si estaría dispuesta a que el FA dispute una primaria presidencial con el Socialismo Democrático (SD), la exautoridad metropolitana respondió: “Sin duda, porque ayuda al debate, a contrastar ideas. Creo que tenemos liderazgos muy importantes dentro del FA. Pero aún no es tiempo de hablar de nombres”.

“La verdad es que nosotros también hemos hecho un ejercicio bien permanente por tener primarias, porque también vemos que más que solamente acuerdos elitarios, logremos tener acuerdos que sean debatidos con la sociedad, que nos permitan, por ejemplo, contrastar ideas, o sea, no solamente en el ejercicio del voto, sino también todo el proceso para poder unificar un programa”, añadió Martínez en alusión a que una de las cartas mejor aspectada en el oficialismo para las presidenciales, la ministra Carolina Tohá, pertenece al Socialismo Democrático.

Pese a ello, sostuvo que espera que la alianza con SD trascienda a este gobierno: “Sí. Confío mucho en la unidad, porque creo que es una herramienta para poder hacer cambios”.

“Me gusta mucho la diversidad que tiene nuestra alianza de gobierno. El FA tiene para aportar tres elementos estructurantes. El primero es que nos hemos consolidado como una alternativa política que intenta buscar nuevas respuestas a ese malestar y esos problemas que siguen latentes en el Chile actual. El segundo principio tiene que ver con que nuestra apuesta es siempre de democracia radical. Y, por último, creo que también aportamos con la urgencia de que es ahora el momento en el que hay que hacer esos cambios”, explicó.

Respecto de las posibilidades de sumar a la Democracia Cristiana en un eventual pacto presidencial, Martínez aseveró que “yo me la juego mucho por la unidad, la unidad siempre discutida en torno a principios, porque si no también puede ser solamente un aspecto utilitario y vacío. Y me parece que eso también puede ser un riesgo”.

“Está por verse. Hay que ir viendo cómo esa unidad va cuajando. Esos caminos de unidad son difíciles y no hay que darlos por sentado. Hay que ir avanzando paso a paso. Y como decía la frase que ha utilizado el Presidente, vamos lento, porque vamos lejos”, concluyó.