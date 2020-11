Viuda del cabo Eugenio Nain: “Justicia quiero, justicia por él, porque era un gran hombre”

Fue la noche de este viernes, Dahianna Pereira, viuda de Eugenio Nain Caniumil, el cabo segundo de Carabineros que murió baleado tras una emboscada mientras participaba de un operativo en La Araucanía, exigió justicia entre sollozos.

“Me quitaron a mi marido, los mapuches, los indios de mierda, me quitaron a mi marido y hay gente que sí los apoya. Justicia quiero, justicia por él, porque era un gran hombre, un gran padre, un gran hijo, un gran nieto, era una persona amable. 24 años él tenía, tenía planes por delante, planes, planes con nosotros, con su familia, con sus hijos, su niña de siete meses, ahora no va a poder verlos crecer, no va a poder”, expresó en las afueras de la Segunda Comisaría de Temuco.

“Siempre me decía: amor voy a trabajar pero no sé si voy a volver. Y cuando ese día pasó, no estuvo ni una hora trabajando”, señaló la mujer en dichos a la prensa que se viralizaron en distintos registros en redes sociales.

En la comisaría hubo grupos de personas que llegaron a expresar su apoyo a la institución y realizaron homenajes en memoria del fallecido uniformado.

Este sábado al mediodía, en tanto, se realizó un responso en dependencias de la Escuela de Formación de Carabineros Grupo Temuco.