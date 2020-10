Zúñiga por Espacio Riesco: “Habría cosas incluidas en primer contrato que también estarían en el segundo, que Servicio de Salud Norte debe despejar”

Esta tarde se realizó una nueva sesión de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados por el convenio suscrito entre el Ministerio de Salud y Espacio Riesco para ocupar sus dependencias como recinto asistencial en medio de la pandemia de Covid-19 que afecta al país.

A la instancia asistió, vía remota, el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, para responder consultas en torno a dicho lugar, que estuvo abierto como recinto de salud por cuatro meses y que atendió a 700 personas, antes de cerrar por baja demanda.

Una de ellas fue en torno a dos contratos de arriendo por el lugar, que estarían siendo revisados por la Contraloría, y donde se habrían pagado las mismas prestaciones, según señaló el contralor Jorge Bermúdez en esa misma instancia el 21 de septiembre.

Sobre esto, Zúñiga, quien se encuentra en Punta Arenas, dijo que “habría algunas cosas que estaban incluidas en el primer contrato que también estaban en el segundo, que no se han pagado, es lo que el Servicio de Salud Metropolitano Norte tiene que despejar con la Contraloría. Es por eso que se han reunido y han entregado mayores antecedentes”.

Eso sí, subrayó que “nosotros creemos que lo que dice el primer contrato es distinto a lo que dice el segundo”.

Explicó que el primer contrato es el que hizo la Subsecretaría de Redes Asistenciales con el centro hospitalario, donde se establecían las condiciones que debía tener el lugar elegido “para que con algunos arreglos sea convertido en un centro hospitalario”.

El segundo contrato, dijo, es el suscrito por Servicio de Salud Metropolitano Norte, donde establece adecuaciones para transformar el recinto elegido en un centro de salud.

Explicó que por el segundo contrato no se ha realizado un pago, porque la Contraloría no ha hecho toma de razón sobre este.

“En este momento la Contraloría sigue haciendo la investigación. Y al mismo tiempo la Contraloría tiene que tomar razón o no del segundo contrato y mientras eso no ocurra no hay un pago asociado”, añadió.