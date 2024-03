Condonación del CAE

SEÑOR DIRECTOR:

Hoy la promesa de condonación de las deudas CAE le está propinando un baño de realidad, y también de frustración, a quienes esgrimieron esta bandera para acceder al poder.

Las personas que adquirieron estas deudas -todos adultos, entiendo, y con una preparación suficiente para acceder a la universidad- esperan hoy que todos los chilenos paguemos por sus errores. Si no les gustaba la herramienta, no debieron decidir usarla. Nadie los obligó.

Si esta política de condonación prospera, en Chile pagar cualquier deuda podría ser equivalente a robarse a sí mismo.

Concedamos que un 10 o 15% sean problemas genuinos de incapacidad de pago a pesar de los esfuerzos hechos. Ayudémosles.

El resto, en las condiciones que hoy rigen para el pago del CAE, no deberían tener excusas para no pagar. Si son profesionales, trabajan y ganan dinero, un 10% para pagar sus deudas no parece un despropósito.

Condonar las deudas porque un grupo de dirigentes políticos inexperimentados y en algunos casos derechamente ignorantes lo prometieron, parece injusto con los millones de chilenos que sí pagan sus compromisos, con enormes sacrificios la mayor parte de las veces.

Hoy, con lo que han aprendido respecto de gobernar, y por qué no decirlo, de las realidades de la vida, nuestros juveniles gobernantes deberían tener la honestidad de admitir que lo que prometieron era no solo imposible, pero también muy injusto.

Chile somos todos, no sólo los clientes políticos de los dirigentes inescrupulosos o idealistas y sin experiencias en el mundo real.

Alex Wright