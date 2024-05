Matamala: columna incompleta

SEÑOR DIRECTOR:

Don Daniel Matamala en su columna del domingo, para abanderarse en contra de someter a los uniformados a la justicia militar, cita el caso de la muerte de Yordan LLempi en un incidente por el cual está siendo acusado el infante de marina Ricardo Seguel.

Matamala da una versión sesgada e incompleta de los hechos. Los incidentes ocurrieron en el mismo camino y muy cerca de donde fueron asesinados los tres carabineros. Estos fueron una reacción a la detención ese mismo día del hermano de Yordan Llempi, (José) quien conducía un auto robado y donde se encontraron 25 cartuchos y un chaleco antibalas.

Los carabineros que lo detuvieron enfrentaron durante más de 2 horas disparos de 10 delincuentes armados y fueron esos mismos carabineros los que superados solicitaron el refuerzo de los infantes de marina. Estos tomaron control de la situación y enfrentaron un incendio en medio del fuego cruzado de varios tiradores. Las declaraciones sobre el occiso son contradictorias, desde que estaba tranquilo en su casa hasta que era uno de los autores de los disparos, pero don Daniel sólo cita una de las versiones. De hecho, el peritaje señala que atendido los residuos encontrados en su cuerpo no se puede descartar que él estuviera disparando. Dado el temor de los carabineros de verse culpados, sus declaraciones posteriores responsabilizando a otros deben ser miradas con escepticismo.

En estados de emergencia, no es impunidad someter el juzgamiento de militares a la justicia militar, es entregarlo a jueces especializados, que, a diferencia del pasado, hoy se encuentran sometidos al poder civil. Éste manda a los uniformados, resuelve declarar estados de excepción y decide enviar militares a realizar labores policiales. El infante de marina Ricardo Seguel merece un juicio justo, si no en la justicia militar, al menos no en Cañete, donde abogados, jueces, fiscales, testigos y el propio imputado corren peligro.

Gerardo Varela A.

Abogado