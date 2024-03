SEÑOR DIRECTOR:

La semana pasada, el Tribunal Constitucional escuchó en audiencia pública a organizaciones y centros de estudios por la disposición que incorpora la educación no sexista como una medida preventiva de violencia contra las mujeres en la Ley Integral.

La oposición no deja de sorprender. Y es que los estudios que dan cuenta de cómo el sexismo en la educación afecta a niños, niñas y adolescentes son variados y nada nuevos. La eliminación de prejuicios y estereotipos en la cultura son parte de los compromisos que Chile ha adquirido tanto en materia de violencia contra las mujeres como en la prohibición de discriminación, y la educación es sin dudas un ámbito de reproducción. Lo llamativo es que gran parte de las razones para oponerse evidenciaron desconocimiento del tema. Varios confunden la educación no sexista con la educación sexual integral. Cabe decir que no son lo mismo. Otros alzaron el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos y la libertad de conciencia como un absoluto, ignorando por completo el interés superior del niño y su autonomía progresiva.

Niños, niñas y adolescentes, como sujetos de derecho, van adquiriendo autonomía en la medida que crecen. La propuesta no se opone a este derecho, salvo que el proyecto educativo o los valores que se pretendan inculcar sean sexistas y discriminatorios. Si ese fuera el caso, un mínimo civilizatorio es su prohibición. El TC tiene la tarea de reforzar estos mínimos y la condición de niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos.

En definitiva, con una norma como esta se impulsarán políticas públicas, recursos y formación docente, para un trabajo colectivo que incluye la educación formal e informal, donde las familias juegan un rol clave.

Danitza Pérez Cáceres

Académica UDP