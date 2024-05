Situado en la Antártida occidental, el glaciar Thwaites (llamado así en homenaje al geólogo que lo estudió por primera vez) ha sido rebautizado como el “glaciar del fin del mundo” por su alto riesgo de colapso, que podría provocar la destrucción de la capa de hielo de la Antártida occidental, lo que a su vez podría generar una

devastadora alza del nivel del mar, según una investigación de la Universidad Estatal de Pensilvania.

De acuerdo a la investigación, los científicos estiman que este icónico glaciar se está derritiendo más rápido de lo que se pensaba.

Los científicos temen que si finalmente se desplome, el nivel del mar suba drásticamente varios metros.

El glaciar del fin del mundo acaba de generar un monstruoso iceberg de 400 km2, tan grande como Santiago

El glaciar que se derrite ya representa el 10% del aumento global del nivel del mar, pero se estima que una vez que colapse, podría causar un aumento de 65 centímetros en el nivel global del mar en el transcurso de unos pocos años.

En comparación, los niveles globales del mar han aumentado entre 21 y 24 centímetros desde 1880, por lo que un aumento repentino en el nivel del mar podría ser especialmente catastrófico para ciudades costeras y bajas como Nueva York, Miami, Shanghai. y Mumbai, lo que obligó a algunos residentes a trasladarse hacia el interior.

El glaciar es el más ancho del mundo y el más vulnerable de la Antártica, principalmente porque la tierra sobre la que se asienta se inclina hacia abajo, lo que permite que el agua cálida del océano lo desgaste fácilmente con el tiempo.

Ahora, científicos alertaron que un bloque de 400 km2, del tamaño de Santiago, se desprendió, generando un monumental iceberg.

Imagen satelital del glaciar. En rojo, el gigantesco trozo que se desprendió.

Los científicos descubrieron previamente que el glaciar comenzó a retroceder rápidamente en la década de 1940, probablemente debido a un fuerte evento de El Niño, y el glaciar no ha podido recuperarse desde entonces, posiblemente debido al creciente impacto del cambio climático causado por el hombre.

El glaciar del find el mundo, está más expuesto al agua cálida del océano de lo que los científicos creían, según este nuevo estudio publicado el lunes en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Los investigadores examinaron el glaciar a través de datos de radar desde el espacio y descubrieron que el agua salada y cálida está empujando debajo del glaciar y provocando un “vigoroso derretimiento”.

A medida que el glaciar sube y baja en el océano, el agua cálida corre hasta 6 kilómetros debajo de él, lo que potencialmente aumenta el área sobre la cual el glaciar se está derritiendo. Según el estudio, esta nueva evidencia sugiere que los niveles del mar podrían aumentar a un nivel catastrófico dentro de 10 a 20 años. “Por el momento no tenemos suficiente información para decir de una forma u otra cuánto tiempo queda antes de que la intrusión de agua del océano sea irreversible”, dijo la Dra. Christine Dow, autora del estudio y profesora de la Facultad de Medio Ambiente de la Universidad de Waterloo, dijo en un comunicado.

De momento, el Thwaites contribuye actualmente al 4% del aumento mundial del nivel del mar. Los científicos saben que fue a partir de los años 70 cuando se aceleró su deshielo pero hasta antes de este estudio no habían podido determinar cuándo comenzó su declive como glaciar.

“Es significativo que El Niño sólo durara un par de años, pero los dos glaciares, Thwaites y Pine Island, siguen en retroceso significativo. Una vez que el sistema se desequilibra, el retroceso continúa”, apunta Julia Wellner, profesora asociada de geología de la Universidad de Houston e investigadora principal en EEUU del proyecto internacional Thwaites Offshore Research (THOR) del que forman parte los autores del estudio.