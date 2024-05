Accesibilidad en Parquemet

SEÑOR DIRECTOR:

El miércoles, junto a dos expertos españoles en accesibilidad, planificamos un paseo a Parquemet para subir por teleférico desde Pedro de Valdivia hasta la capilla de la Inmaculada Concepción y bajar luego en funicular hacia Bellavista. En el grupo iba una profesional de nuestro centro, que se desplaza en silla de ruedas. Nos sorprendió muy positivamente la accesibilidad en el teleférico y el excelente nivel de atención del personal, que está muy bien capacitado para permitir que suba una silla de ruedas a la cabina. Igualmente, tanto el acceso como la señalización en la cumbre, de excelente calidad. El problema estuvo al querer subir al Funicular: el ascensor que permite llegar a éste no funciona. Desde hace un mes, según nos dicen. Al consultar ayer a directivos de Parquemet qué ocurre con el ascensor, nos enteramos que está operativo, y lo que falta es algún permiso, que no logramos determinar exactamente cuál es, pero que no tiene que ver con su funcionalidad. Finalmente, tuvimos que devolvernos en el teleférico y no pudimos disfrutar el funicular.

¿Cuántas personas habrán estado este mes impedidas de acceder a ese ascensor que está funcionando perfectamente? ¿Estará operativo para el día del patrimonio? ¿Tiene sentido que el cumplimiento de un trámite, que no tiene que ver con la funcionalidad del ascensor, sea más importante que el derecho de una persona a ejercer su derecho a un entorno accesible?

Ricardo Rosas

Director CEDETi-UC