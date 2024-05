Conocer las fuentes

SEÑOR DIRECTOR:

En su “Respuesta a Alfredo Joignant por sus críticas contra Lucy Oporto”, Pablo Ortúzar afirma que el texto “Lumpenconsumismo, saqueadores y escorias varias: tener, poseer, destruir” de la profesora Oporto fue publicado “en un oscuro sitio de internet, y no en un medio de alta difusión”.

El sitio en cuestión es “Escritores y poetas en español” (http://letras.mysite.com/), creado por Luis Martínez Solorza hace casi veinticinco años, donde se recopilan creaciones, reseñas, ensayos, entrevistas y artículos (la mayoría de ellos no disponibles previamente en línea) y se publican colaboraciones. Para quienes forman parte del circuito literario y cultural en Chile y Latinoamérica, este es uno de los espacios de discusión más concurridos, y para investigadores especializados, es una referencia ineludible. Así se consigna, por ejemplo, en la bibliografía de la entrada dedicada a la poesía chilena de The Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics.

Si Pablo Ortúzar pretende dictar cátedra sobre el trabajo académico, esperemos que al menos conozca adecuadamente las fuentes que cita.

Felipe Cussen

Doctor en Humanidades

Profesor titular USACH