Los trajes de Raymonda

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Edad Media, plena época de cruzadas. Raymonda, hija de rey, espera en el castillo a su amor, un caballero que integra la ofensiva liderada por el rey Andrés II de Hungría. La tranquilidad de la princesa es perturbada por las pretensiones románticas de un caballero sarraceno, dispuesto a ofrecer riquezas a cambio de su corazón. Ante el conflicto, el rey propone un enfrentamiento entre ambos pretendientes.

Esa es la trama que envuelve Raymonda, el más reciente ballet en presentarse en el Teatro Municipal que reúne en escena a 70 bailarines, con una coreografía del ex Primer Bailarín Estrella del Ballet de Santiago, Luis Ortigoza, y la dirección musical de José Luis Domínguez, quienes convocaron al diseñador teatral Pablo Núñez a elaborar una escenografía que ha definido como "exótica-gótica", y también el vestuario, donde destacan los cerca de 70 tutús de tul francés, que la sastre catalana, Kima Targarona, elaboró luego de una visita a Nueva York, donde aprendió la confección del modelo clásico de esta prenda, que originalmente lleva 11 capas de tul. Mientras entre moldes, tijeras y máquinas de coser su equipo confecciona el vestuario para llegar a tiempo al estreno, Núñez, quien ha estado a cargo de innumerables vestuarios de obras, pero también de teleseries como Los Pincheira y La Doña, cuenta los secretos detrás de la recreación de una época oscura que le toca hacer brillar sobre el escenario.

¿Cuál fue la antesala para construir este vestuario?

La investigación de este proyecto me tomó cerca de seis meses. Me sumergí en libros de historia del vestuario y de la arquitectura, montajes anteriores, material audiovisual. Y me reuní con Luis (Ortigoza), con quien hicimos una especie de brainstorming hasta lograr una propuesta coherente. En ballet trabajas con cuerpos prácticamente perfectos, que están en constante movimiento. Los trajes no deben pesar y tienen que lograr destacar la línea del cuerpo. Finalmente eso es lo que haces, armas un cuerpo, y en eso soy súper maniático, todo debe ser proporcional, no puedes atentar contra esa armonía.

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Boceto de una de las piezas del diseñador Pablo Núñez, para el ballet Raymonda.[/caption]

¿Cómo fue reconstruir una época como la Edad Media, llevada al ballet?

Complicado, no es una época especialmente glamorosa y solo la gente rica podía tener acceso a terciopelos o sedas orientales. Las telas originales son muy toscas, y finalmente el ballet es un cuento, una fantasía, que debe ser atractiva visualmente.

¿Qué elementos utilizaste para hacer un guiño a esta "fantasía"?

Opté por utilizar telas de color oro, tanto en la escenografía como en el vestuario. Como el ballet narra la historia de esta pobre princesa, que vive en un castillo medieval, trabajé con elementos góticos, como grandes columnas o vegetación creada a partir de flores de tapices medievales. En el vestuario me incliné por pasamanerías con pedrería y reemplacé los tocados por peinados en trenza.

Coordenadas

Cuándo: 25, 27, 28 y 29 de noviembre, a las 20 hrs.

Dónde: Teatro Municipal de Santiago (Av Agustinas 794).

Cuánto: desde $ 3.000 en www.municipal.cl o en boleterías (Av Agustinas 794; Boulevard Parque Arauco, loc 352A; Costanera Center, nivel 1; Constitución 50, loc 106).