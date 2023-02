Nuestras lectoras preguntan: Quiero tener un huertito en mi departamento

LA PREGUNTA:

Quiero tener un huertito en mi casa pero vivo en departamento. He oído de los huertos verticales, pero no sé qué tan efectivos pueden ser o si será mejor hacerlo en maceteros. Me gustaría tener consejos para empezar, porque no sé nada de esto.

Victoria, 42 años.

LA RESPUESTA:

Los huertos son espacios de cultivo de hortalizas y hierbas que no son exclusivos de grandes espacios. Se puede aprovechar la altura creando un huerto vertical, por ejemplo. “Puede ser un pallet, una pared con muchos maceteros, o un diseño hecho para aprovechar la superficie de la pared con cultivos. Es una excelente solución para quienes viven en departamento o tienen muy poco espacio”, dice Rossana Sánchez, especialista en huertos urbanos (@cosechandola).

Comenzar por plantar lo que nos gusta será la mejor forma de ganar motivación. “Por muy fácil que sea cultivar acelga, si no te gusta no servirá de mucho, ¿cierto? Las hierbas como menta, albahaca, melisa, orégano, hierba buena, etc., son una excelente opción. Y luego lo más fácil y que consumimos harto es la acelga, lechuga, ciboulette, cebollín, cilantro o perejil. Siempre plantar cultivos que se den en la temporada que estés”, sugiere Rossana.

¿Dónde ubicar el huertito?

“Los huertos siempre necesitan sol, pero son las hortalizas de frutos –como los tomates, berenjenas, pimentones-, quienes más lo requieren (seis o más horas de sol), por lo tanto, pueden tener medio día de sol o más. Si quieres plantar hierbas y hortalizas de hojas, con cuatro horas de sol está bien. Siempre es bueno ubicarlo en orientación norte, oriente o poniente, si tienes orientación sur no vas a recibir sol gran parte del año, sin embargo, las hierbas se te darán bien igual”, explica la experta.

¿Huerto vertical o macetas?

La elección dependerá de qué se quiera cultivar. “Si es hortaliza de fruto, es mejor hacerlo en maceta. Si son hierbas u hortalizas de hojas, que usan poco espacio, el huerto vertical es excelente opción. Las plantas crecen lo que el espacio les permite, y a menos que quieras tener un orégano gigantesco, recomiendo tenerlo en el huerto vertical para aprovechar de mejor manera el espacio”, aconseja Sánchez.

Por último, no olvidar comprar un sustrato de calidad y adecuado según qué se va plantar.