Huella digital: lo que comentas en redes sociales puede ser usado en tu contra

Es un hecho: nuestras vidas a pie se cruzaron con la digital y no hay vuelta atrás. ¿De qué se trata? Kaspersky, la compañía internacional que se dedica a la ciberseguridad y privacidad digital, presentó un estudio en el que evidenció que los mensajes en redes sociales tienen más consecuencias que nunca.

Entre los datos más destacados está que el 19% de los consumidores chilenos ha tenido problemas para obtener préstamos o créditos hipotecarios debido a la información recopilada sobre ellos en sus cuentas de redes sociales. Y estos serían usuarios entre 25 a 34 años (32%) los más afectados. Justo el grupo etario entre los millennials y la generación Z.

Distintas encuestas han constatado cómo los mensajes negativos, ya sean quejas o simplemente peleas entre usuarios se han transformado en la tendencia constante de las redes sociales. Tanto es así que por ejemplo Twitter ha sido catalogado en Chile como un espacio de odio, lejos de lo que fue la pequeña comunidad que crecía en 2007.

¿Cómo es posible que las plataformas digitales impactan tanto en nuestras vidas fuera de la pantalla? Según Digital 2021 Global Overview Report, son más de 15 millones de usuarios chilenos activos usando Internet, suficiente evidencia para dimensionar que este territorio está lejos del reinado de los más tech.

Otro de los datos destacados es esta confesión: el 11% de los entrevistados en el territorio nacional dijo haber posteado algo mientras estaba borracho, de lo que luego se arrepintió.

Como si lo sacaran de la mejor serie de ficción en Netflix, también el estudio demostró que el ítem de los vínculos emocionales es parte de los tópicos claves. De acuerdo a Kaspersky, uno de cada tres chilenos (30%) respondió haber utilizado alguna plataforma social para expresar un punto de vista emocional del cual luego se arrepintió.

Los corazones rotos siguen en carrera. El mismo estudio señala que uno de cada ocho chilenos que usan redes sociales ha terminado una relación como consecuencia de lo que publican y el 26% reveló haberse peleado con alguien cercano a causa de algo publicado.

Con este conocimiento bajo la manga, ¿qué práctica es útil para evitar este tipo de tropiezos? Cuál Manual de Carreño, existen también recomendaciones de buenas prácticas sociales para convivir en las redes sociales y no sólo con un fin empático, también para cuidar tus relaciones laborales y el famoso prestigio digital. Anote: ser consciente de los datos personales que compartes en línea y no olvidar que toda la información publicada en redes sociales corre el riesgo de caer en manos equivocadas o puede ser utilizada para autorizar y denegar tu acceso a un servicio en particular en el futuro. Una lección para todas la vida, porque en boca cerrada no entran moscas, ni tampoco oportunidad de arrinconarse con nuestras propias palabras en línea.