Metaverso: las reglas que faltan

Tiendas, ventas de terrenos, conciertos, salas de capacitaciones y muchísimo más es la oferta de este nuevo espacio que por ahora llamamos Metaverso. Las reglas son terminar con las fronteras y proyectar nuestro yo virtual a sensaciones nunca antes vividas. Infinitas posibilidades, pero no todo es prosperidad en este mundo nuevo: en diciembre pasado se levantaron las alertas a una búsqueda de seguridad, debido a que en Horizon, el Metaverso de Mark Zuckerberg, se denunció un caso por abuso y acoso sexual.

¿Será que esa falta de regulación que tiene el mundo digital actual evidencia un futuro problema en este espacio inmersivo? Cómo nos duele como sociedad moderna que busca el respeto, la igualdad y la inclusión, pero sabemos que sí.

Hablemos de inmersión. Se entiende este concepto como un experiencia que simula un ambiente tridimensional, en el cual el usuario percibe a través de estímulos sensoriales. Con eso en nuestras manos, mentes y ojos, abrimos un abanico de nuevos caminos por recorrer que necesitan urgente reglas claras.

Pero hay camino avanzando, porque grandes titanes como ONU lideran la pauta para posicionar estas problemáticas. De acuerdo a esta organización, el ciberacoso es acoso o intimidación por medio de las tecnologías digitales. Para ser más específicos, puede ocurrir en las redes sociales, las plataformas de mensajería, las plataformas de juegos y los teléfonos móviles. Y con eso se marcan precedentes para el futuro.

Después de aquella denuncia en Horizon de Zuckerberg, el gigante tech asegura que ellos ofrecen soluciones para resguardar y apoyar a las víctimas que puedan sufrir de este tipo de violencia. Por ejemplo, los usuarios tienen acceso a grabar este tipo de comportamientos gracias a una de las funciones de seguridad que hay en este Metaverso.

También la compañía aseguró que existen recursos para que ningún “avatar” se pueda acercar sin consentimiento a otro. A propósito del caso, la vocera de Meta Platforms Inc (ex Facebook Inc), Kristina Milian, aseguró en una entrevista a Tech Review, “continuaremos mejorando nuestra interfaz de usuario y para comprender mejor cómo las personas usan nuestras herramientas para que los usuarios puedan informar cosas de manera fácil y confiable”.

Mientras tanto, en Chile se está trabajando arduamente en campañas sobre acoso digital. Durante los últimos años, la ONG Amaranta investigó y documentó la violencia que existe en espacios digitales, especialmente aquella que afecta a mujeres, jóvenes y personas LGBTIQ+. Evidenciando que en el caso de las mujeres, suelen estar más expuestas a violencia verbal, hostigamiento/acoso, envío de imágenes sexuales sin consentimiento, difamación, amenazas y acceso no consentido a su cuenta.

Las apuestas por el Metaverso son enormes. No sólo es un proyecto de mundo feliz con mil posibilidades, en donde por ejemplo, el teletrabajo como terreno ganado sea aún más robusto como solución laboral. Pero mientras consideramos comprar los nuevos visores para ser parte de esta comunidad, también las redes sociales se llenan de comentarios sobre los límites, sobre cómo aún estamos avanzando en el trabajo de concientización del bullying en línea, sobre los cientos de mensajes violentos que reciben las mujeres y cómo aún leyéndolos muchas se cuestionan, “¿Será esto violencia de género o sólo son unos mensajes en internet?”. Y es acá donde otros se plantean lo siguiente: ¿Hasta cuándo vamos a desvincular nuestros yo digitales de la carne y hueso?

Ready Player One es una novela de ciencia ficción (y también largometraje) que presenta una especie de Metaverso. Para muchos, este sería un primer vistazo de esta nueva experiencia virtual, que propone la transformación completa del yo digital como protagonista, desplazando completamente la vida fuera de las pantallas. ¿Será esta distopía el futuro de la humanidad? Paranoia o no, ya se están fabricando guantes sensoriales con acceso masivo, el mundo inmobiliario se está expandiendo y hasta las líneas áreas también son parte de esta nueva e intensa moda.