Artistas chilenos cuentan cómo el celular se volvió una herramienta musical

Kirk Hammett, del grupo Metallica, lamentó largo tiempo haber perdido su iPhone en 2015. Contenía casi 300 riffs y estaba por grabar Hardwired… to Self-Destruct (2016), el último álbum de los reyes del thrash metal. El guitarrista declaró que sólo después del extravío del aparato aprendió a respaldar en iCloud.

“Lo irónico de esto”, contó entre risas, “es que el tipo que inventó la Nube es mi vecino”.

Si el celular desaparecido es una dura experiencia para cualquier persona, utilizado como herramienta de registro musical resulta peor. La grabadora y luego el bloc de notas son los usos más socorridos, como existen numerosas aplicaciones que permiten crear bases, modificar la voz, samplear, monitorear consolas y diseñar escenarios, entre distintas alternativas.

Caustic 3, por ejemplo, funciona como una mesa de estudio, con secuenciador y un mezclador con efectos. Al tararear una melodía Voice Band replica mediante diferentes opciones instrumentales, permitiendo componer por separado y hacer la mezcla. Para gustos urbanos Drum Pad Machine incluye más de un centenar de sonidos junto con montar bases, melodías y crear material de tinte hip hop, mientras FL Studio Mobile ofrece sintetizador, sampler, kit de batería y mezclador.

Músicos chilenos de distintas trayectorias, desde estrellas como Beto Cuevas a representantes de una nueva generación musical como Princesa Alba y Noah Blanco, revelan qué usos le dan a su teléfono móvil como compositores.

Soledad Puentes (Marineros)

“Para mí, el teléfono es una herramienta de trabajo que a veces utilizo más que el computador. Para cosas musicales lo ocupaba más antes con aplicaciones para grabar maquetas y cosas así. Ahora ocupamos una aplicación en los ensayos para conectarse a la consola de sonido, y así monitorear personalmente. Se llama M32-Q y en tu celular hace una copia de la consola y puedes ver tus canales.

Un tiempo usamos Garage Band para hacer maquetas, y también usé una que se llamaba Vocalive para efectos de voz sincronizada con una interfaz. Poníamos el celular con efecto y el micrófono, y era bastante buena. Usé un Akai MPC en el teléfono y también uso harto Stage Plot Maker para hacer diseño de escenario y organizar la parte más técnica. Utilizo también un afinador, Fender Tune, que se puede bajar gratuitamente. Todas las aplicaciones que bajé son gratuitas”.

Yorka

“La grabadora de voz es algo que nos ha cambiado la vida. Dicen que Violeta Parra viajaba con una grabadora de 15 kilos. Un celular marca la diferencia para hacer registro de tus canciones, hasta los audios para las radios son por audios de voz por celular.

Las notas también las ocupo, a veces uno puede dictar, o te puedes aprender más rápido las letras de otras personas cuando te invitan a cantar. Ocupo afinador, videos, cámaras. Y las redes sociales, WhatsApp, Instagram, Youtube, Facebook, creando contenidos y trabajando tu proyecto por ahí. En la primera canción del último disco (Ándate) hay audios de voces que grabamos de una conversación”.

Beto Cuevas

“Utilizo el teléfono como herramienta fundamental para escribir y que no se me olviden las ideas. Cuando viajo y se me ocurre una base, un beat, línea de bajo, línea melódica, letra, siempre grabo. Tengo miles de ideas con títulos momentáneos, que se pueden convertir en el estudio.

Trabajo mucho con los Voice Memo del iPhone y con Smule, una aplicación que solamente puedes grabar con el microfonito de los audífonos. El secreto es la distancia con el microfonito, una buena herramienta para aprender el control de tu instrumento vocal. Si pagas, tienes acceso a cualquier canción que se te ocurra, porque es una red social.

Si quieres hacer bases, las puedes hacer en tu casa y la subes. Están todas las de Los Beatles, de La Ley, quien quieras, hechas por músicos aficionados y algunos profesionales como yo. Me meto y grabo covers, porque me parece que cantar canciones de otros es un buen ejercicio para despertar la mente y ponerte a prueba. Puedes hacer duetos, he grabado con gente que no sabe quién soy, porque tengo otro nombre. Pero los más fans saben que soy yo y no lo publicitan, porque lo quieren mantener como secreto.

Se hacen canciones en otros géneros musicales y eso queda como experiencia. Cuando compongo, algo de eso permea, de haber grabado otro estilo, y me permite ejercitar como cantante y compositor. Tengo más de 500 canciones grabadas”.

Nano Stern

“Uso mucho el celular en mis procesos de trabajo y me parece que ofrece dos grandes áreas. Uno es el del registro, el celular como cuaderno de anotaciones y de grabadora portátil, incluyendo los videos. Para las letras aplico las notas como todo el mundo.

En el desarrollo de ideas musicales, poder grabarte inmediatamente es una cosa que cambia todo, pero no necesariamente para bien, porque el hecho de registrar lo que sea y la ansiedad que eso provoca, creo que trunca los procesos creativos, porque la creatividad depende en gran parte del olvido y de la recuperación, que siempre es diferente.

Hay un cuento de Borges que se llama Funes El Memorioso, de un tipo que no olvida nada. La conclusión es que sin olvido no hay pensamiento, no hay humanidad, no hay capacidad de crear algo nuevo. Es útil, pero hay que tener cuidado.

Por otro lado, están las aplicaciones directamente de trabajo musical. Por ejemplo, los samplers Koala, diseñados para grabar muy bien en condiciones cotidianas, y que luego te permiten secuenciar. No sampleo mucha música, sino más bien sonidos de lo cotidiano, abrir una botella, se te cae una moneda, pasa la micro. Durante el estallido grabé muchas cosas y todas esas van encontrando su lugar musical.

Asimismo, otro subgrupo de aplicaciones son las que te permiten desde el celular manejar los programas de grabación y edición de audio de los computadores, como Logic Remote. Se vuelve muchísimo más fácil ser el propio ingeniero de grabación porque no tienes que ir y venir del computador. Es bacán y beneficioso”.

Princesa Alba

“Ocupo el teléfono para trabajar mi música en el sentido de que siempre por WhatsApp me voy mandando audios con melodías que se me vienen a la cabeza. Ocupo las notas del iPhone caleta, para escribir letras, que si no las escribo en el momento se me van. O estoy en un trayecto en el auto o en el supermercado y voy haciendo melodías, tarareando y grabando sobre bases, produciendo cosas básicas. Me gusta ocupar el cuaderno, pero cuando no puedo hacerlo está en celu a mano. Pero es solamente para la primera fase de la composición, porque después me tengo que meter al estudio”.

Pablo Ilabaca

“Básicamente grabo notas de voz. Me acuerdo que cuando partimos con mi hermano y fundamos los Chancho (en piedra), vivíamos en La Florida y viajábamos a (la sala) Balmaceda 1215, tenía que repetir la melodía en la micro para que no se olvidara, y llegabas a la casa y la tocabas en guitarra una y otra vez. Ahora, se graba de inmediato. Incluso en la noche, me despierto y la transfiero a la memoria.

¿Aplicaciones? No, para nada. Cuando hice la música de 31 minutos, usaba una partitura y anotaba. Tuve mi primer teléfono en 2003, y no sé si grababa, pero el iPhone, con nota de voz, cambió la vida eso. Una vez grabé a mi abuelo Lucho y quedó en un tema. En mi disco (Canciones para conversar con la muerte), la canción Mi viejo es una grabación de voz en un cementerio en México, registrado en un momento de espontaneidad donde (no importa) la calidad del sonido sino su estética”.

Noah Blanco

“Por lo general suelo utilizar el teléfono como una registradora de ideas cuando no estoy en la casa. Si utilizo el teléfono para grabar es que estoy outdoor y, por lo general, es bastante vintage a través de la grabadora. No uso ningún tipo de aplicación, pero también es porque soy productor musical. Tengo mi software, mi computador, y suelo utilizar mucho más ese tipo de instrumentos para dejar partes más sólidas”.