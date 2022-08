Apruebo se complica en recta final: gobierno y comando presentan acciones judiciales contra controvertida performance que incluyó bandera chilena

Una controversia inesperada enfrenta desde la noche de este sábado el comando del Apruebo. A ocho días del plebiscito, las alertas se encendieron de inmediato entre los dirigentes del sector, cuando en un acto organizado en Valparaíso por “Apruebo Transformar”, que son adherentes a esa opción, se presentó la performance del colectivo travesti “Las Indetectables”, que incluía una connotación sexual del uso de la bandera chilena, lo que generó conmoción transversal en el mundo político.

El comando de Aprueba x Chile -que integra a los partidos oficialistas- llegó rápidamente a la conclusión de que el hecho era grave y había que salir a desmarcarse. Así lo hicieron sus principales voceros a los pocos minutos de que el video fuera difundido en redes sociales. La diputada Karol Cariola (PC) anunció acciones judiciales, mientras que Vlado Mirosevic señaló que “tres personas ayer en Valparaíso no me quitan la esperanza que he visto de parte de miles de voluntarios del Apruebo en cada rincón del país. A no bajar los brazos”.

El diputado liberal agregó, este domingo en un acto en el Estadio Nacional, que “no tenemos responsabilidad alguna” y precisó que el comando, a través de Felipe Heusser, presentó una querella -ante el Juzgado de Garantía de Valparaíso- por ofensas al pudor en contra quienes resulten responsables.

Asimismo, el alcalde de la comuna, Jorge Sharp, quien es uno de los integrantes de “Apruebo Transformar”, se desmarcó de cualquier responsabilidad y aseguró no saber el contenido de la performance del colectivo, al igual que el resto de los organizadores.

Asimismo, el comando se puso rápidamente en contacto con el Ejecutivo, el que también llegó a la conclusión de desmarcarse de los hechos y así lo hizo la vocera de gobierno, Camila Vallejo, en su cuenta de Twitter.

El Ejecutivo, además de condenar los hechos, anunció que interpuso una denuncia ante el Ministerio Público, acción que fue patrocinada por la Subsecretaría de la Niñez. En tanto, la fiscalía abrió una investigación de oficio.

Durante la mañana de este domingo, la ministra Vallejo, en conversación con Mesa Central de Canal 13, criticó duramente el acto y no descartó que, además, el gobierno se querelle por Ley de Seguridad del Estado (LSE), acción que se seguía evaluando al cierre de esta edición.

“Es parte de las evaluaciones que hay que hacer, al menos quisimos primero actuar respecto a los derechos de niños y niñas y también respecto a la ofensa a la moral, a la familia(...) y todo lo que ofenda al país (...), pero particularmente el foco en la niñez. Y vamos a seguir evaluando otro tipos de medidas, pero creemos que había que tomar una acción rápida en este sentido”, sostuvo la secretaria de Estado, quien calificó el hecho como “repudiable, escandaloso y ofensivo”.

Incluso, durante la jornada y ante la presión de sectores de la derecha, Mirosevic aseguró que el Ejecutivo se iba a querellar por delitos enmarcados en esa ley. “Hemos sabido hace pocos minutos que el gobierno tomó la decisión de querellarse, cuestión que nosotros apoyamos. La bandera de Chile nos pertenece a todos y todas, no solo a un grupo”, sostuvo.

Fuentes del oficialismo sostienen que el gobierno estuvo en contacto permanente con el comando y los partidos con el objetivo de calibrar el nivel de la crisis e informar sobre las acciones que tomaría al respecto.

En el sector reconocían que el traspié deja en una posición complicada al Apruebo. La cercanía con la elección, dicen en el comando, podría tener efectos en los comicios del próximo domingo. Sobre todo, cuando en el oficialismo han buscado instalar que ambas opciones están empatadas y que, por tanto, cualquier hito puede inclinar la balanza hacia uno u otro lado.

De igual manera, en el oficialismo lamentan que el acto incluyera un símbolo patrio, porque, a su juicio, ese punto ha sido ampliamente capitalizado por la derecha para criticarlo. De hecho, justamente este domingo ese sector estrenó un capítulo de su franja que relevaba esos símbolos, particularmente el Himno Nacional.

El timonel de RD, Juan Ignacio Latorre, afirmó que “lo de Valparaíso ayer fue asqueroso y descriteriado por parte de algunos personajes que les gusta llamar la atención a todo evento, sin importarles la causa común. Hacen daño”.

El presidente del Senado, Álvaro Elizalde, indicó que “la bandera chilena es sagrada, porque representa al pueblo, simboliza la unidad de Chile en nuestra diversidad”, agregando que, “al parecer, algunos que dicen apoyar el Apruebo, en su fuero interno anhelan el triunfo del Rechazo”.

El PPD, por su parte, sacó un comunicado en que recalcan que “este tipo de hechos, a manos de personas que solo piensan en sus intereses y no en el bien del colectivo, y sin medir consecuencias, solo alimentan la opción contraria y le dan argumentos a la extrema derecha para nutrir sus redes de desinformación”.

Y agregan: “Estamos en la recta final de un largo proceso, de sueños y esperanzas para millones de compatriotas, por lo que hacemos un llamado a todos y todas que están por el Apruebo a seguir con más ímpetu estos últimos días de campaña, que nos permita alcanzar un gran triunfo el domingo 4 de septiembre”.

El presidente de Comunes, Marcos Velarde, en tanto, señaló que “es poco inteligente y mezquino realizar una acción de este tipo a tan pocos días del plebiscito, porque justamente nuestra tarea es convocar a ese gran pueblo chileno que respeta y valora nuestros símbolos patrios. La bandera es Chile y su pueblo y debemos respetarla, nuestra campaña así lo ha hecho. Este acto no representa todo el esfuerzo que militantes y voluntarios han puesto en esta campaña”.

En Chile Vamos, por su parte, hicieron un llamado al gobierno a querellarse por Ley de Seguridad del Estado. RN, incluso, tiene contemplado acudir este lunes a la Contraloría para continuar con el tema en agenda.

Por otro lado, ayer algunos referentes del oficialismo afirmaban que el hecho contribuyó a tensionar aún más la campaña. Durante la jornada, distintas figuras políticas acusaron a adherentes del Rechazo de atropellar con una carreta, en la Alameda, a ciclistas favorables al Apruebo.

El temor a que enfrentamientos entre ambos sectores se agudicen de cara al domingo se hizo latente en el sector. “Estamos evaluando distintos escenarios que ayuden estos últimos días de campaña para desescalar la violencia y cuidar el plebiscito”, decía ayer un presidente de partido oficialista.

Ante esos hechos, que también fueron condenados de forma transversal, la delegación presidencial de la Región Metropolitana se querelló. “Presentamos querella ante los graves desórdenes que concluyeron con personas atropelladas por una carreta en la convocatoria de ciclistas por el Apruebo. Es condenable e inaceptable. Bajo ninguna circunstancia toleraremos ese nivel de violencia”, escribió la delegada Constanza Martínez.