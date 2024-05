“Hay algunos casos”: Vallejo reconoce reuniones de ministros con empresarios que no fueron registradas por Ley de Lobby

A inicios de este año se desató una polémica por distintos ministros que participaron en reuniones en la casa del lobbista Pablo Zalaquett (UDI). Pese a las recriminaciones que recibieron por no registrar dichas citas por la Ley de Lobby, el 29 de enero la Contraloría de la República le dio la razón a La Moneda y concluyó que no hubo omisiones por no haberlas inscrito por esa vía.

Si bien hubo varios meses en que el tema no reflotó, recientemente el medio Ciper reveló que 133 reuniones entre secretarios de Estado y empresarios no fueron registradas en la plataforma de la Ley del Lobby.

La situación fue abordada esta mañana por la ministra vocera, Camila Vallejo, quien partió defendiendo la agenda de probidad y transparencia que el gobierno presentó “hace meses atrás”.

Según la titular de la Segegob, esa agenda busca reforzar “los controles y las medidas, o los estándares no solo de transparencia activa del trabajo y la agenda de las autoridades públicas, sino que también de cómo evitar situaciones que de sentido común pueden ser consideradas lobby, pero que la ley no las considera lobby”.

En ese sentido, dijo que luego del pronunciamiento de Contraloría respecto a las reuniones de ministros en la casa de Zalaquett -que determinó que las citas efectivamente no eran lobby-, “de todas maneras se han tomado medidas después de eso adicionales”.

El exalcalde de Santiago y lobbista, Pablo Zalaquett. Foto: Juan Farias / La Tercera.

“De hecho, hay varios ministros que hacen publicación activa de su agenda aunque no sea considerada lobby por la ley”, aseguró Vallejo.

Tomó como ejemplo de ello el caso de la Subsecretaría de Pesca, en donde actualmente habría “una actividad mucho más transparente incluso de sus reuniones que en períodos anteriores, porque son subsecretarías muy activas en las conversaciones con grupos interesados, sean pescadores de la industria, pescadores artesanales o representantes de la misma industria”.

Eso sí, la ministra reconoció que “hay algunos casos donde efectivamente algunos (encuentros) no se transparentaron, porque son solicitados proactivamente por las autoridades y la ley no exige esa transparencia, pero todo eso se está monitoreando”.

Con todo, la portavoz de La Moneda valoró el reportaje del citado medio: “Nosotros vamos recogiendo siempre los espacios de mejora, o para considerarlo en la agenda de probidad y transparencia o también para mejorar las prácticas en ese sentido, así que bienvenida sea esa información”.