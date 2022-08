Se registra enfrentamiento entre adherentes del Apruebo y del Rechazo en la Alameda

Enfrentamientos entre adherentes del Apruebo y del Rechazo se registraron durante este domingo en la Alameda, en las cercanías de Plaza Italia.

Los hechos ocurrieron en medio de diversas manifestaciones por ambas opciones, que se movilizaron y encontraron en el centro de la capital. En registros de video, publicados en redes sociales, se aprecia que un grupo de ciclistas, que simpatizan con el Apruebo, se enfrentó con unas personas que se movilizaban en unas carretas y que están por el Rechazo.

En ese contexto, una carreta atropelló a un grupo de ciclistas. “A mí un caballo me pisó el cuello y siguió adelante, y la carreta me pasó por encima de la pierna. Eso no es un acto ni fortuito, ni una tragedia, ni nada que pudiera ser al azar. Es alguien que se metió entremedio de personas que iban en bicicleta, a pie, y en patines, a matar”, aseguró Iván Guajardo, profesor y ciclista atropellado por la carreta, en conversación con TVN. Dijo que iba a presentar la denuncia.

Por su parte, un hombre en una carreta dijo que “ellos nos agredieron primero, se pusieron a tirarnos piedras. El caballo se descontroló”. Otra personas de ese grupo dijo “Ellos nos amenazaron a todos agrediendo a los caballos”.