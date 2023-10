Bárbara Figueroa defiende divergencia del PC con veto a Ley de Usurpaciones y dice que el partido siempre ha votado alineado con el gobierno

La mañana de este lunes, la secretaria general del Partido Comunista (PC), Bárbara Figueroa, se refirió a la relación de su partido con el gobierno y descartó que la colectividad no esté alineada con la administración del Presidente Gabriel Boric. Ello tras cuestionamientos que surgieron en sectores del mismo oficialismo luego que los militantes del PC no asistieran a la reunión de espaldarazo que organizaron parlamentarios oficialistas hacia la ministra del Interior, Carolina Tohá, tras críticas opositoras a su rol en la agenda de seguridad.

En conversación con Radio Pauta, la exembajadora de Chile en Argentina, afirmó que “aquí no hay falta de compromiso”, precisando que “hemos tenido en algunas materias en particular pronunciamientos que responden a lo que históricamente como partido hemos señalado, que en en ningún caso relativiza nuestro compromiso con el gobierno”.

Al ser consultada por la ausencia del partido al espaldarazo a Tohá, la expresidenta de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) no quiso entrar en detalle y señaló que “no quiero pecar de falta de conocimiento, no tengo el detalle de porqué no estábamos, no sé si fuimos convocados, en primer lugar, pero sí puedo asegurar es que, más allá del dato simbólico de una reunión, nosotros estamos siempre participando en todas las instancias, la agenda de seguridad tiene 31 proyectos, gran parte de la agenda la hemos apoyado”.

En ese sentido, Figueroa fue consultada por el descuadre del PC con el gobierno, respecto al veto al proyecto de ley de Usurpaciones, puesto que, una vez que el Ejecutivo presentó las observaciones, la colectividad si bien anunció que respaldaría gran parte de las observaciones planteadas por el Presidente, precisaron que igualmente rechazarán el aumento de penas que contempla la propuesta gubernamental.

Sobre ello, Figueroa planteó que “es legítimo que hagamos ese debate, pero tengo la impresión de que se está señalando de que fuera un comportamiento permanente la diferencia, cuando eso no es así, nosotros hemos acompañado y compartido con el gobierno y hemos votado a favor de las iniciativas que se han presentado y tenemos diferencias en algunos puntos y eso es absolutamente legítimo y lo hemos planteado en todas las instancias”.

Plebiscito constitucional

El próximo 17 de diciembre se llevarán a cabo las elecciones para determinar si se aprueba o no una nueva Constitución para el país.

Bajo ese contexto, la secretaria general del PC, manifestó que la aspiración del partido “es tener un pronunciamiento ya con todos los actores”.

“El debate constitucional no es un programa de gobierno, por lo tanto no buscamos constituir cuáles son los puntos sobre los cuales podríamos llegar a acuerdo, aquí hubo 12 bases sobre las cuales se buscó generar condiciones para un buen debate y hoy ninguno de esos puntos, en la práctica, está bien reflejado en el texto constitucional”, remarcó.

En ese sentido, señaló que “como fuerza política hemos dicho que nuestra aspiración es tener un pronunciamiento ya con todos los actores, con el más amplio arco de sectores porque no queremos, ni no nos parece correcto la intención que ha tenido el sector de Republicanos, de poner el peso de la prueba en el Partido Comunista. Nos parece que eso es un debate más mezquino”.

Postura similar manifestó el domingo el líder del PC, Lautaro Carmona, quien explicó que en el pleno del comité central del partido, efectuado el sábado, establecieron que “la posición que vamos a tomar de conjunto de los 10 partidos de gobierno y esperamos que esté la DC, pero tenemos ese compromiso”.

Además, señaló que los Republicanos “han fabricado esta propuesta sin escuchar ninguna otra mirada, pero ellos que tenían la posibilidad de revisar esto y hacer de esto un proyecto país, hicieron el proyecto del Partido Republicano”.