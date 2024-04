El periplo del PC a La Habana con el que busca fortalecer sus relaciones con Cuba

La Habana, Cuba. Ese es el lugar en el que han estado durante esta semana las dos principales autoridades del Partido Comunista (PC): Lautaro Carmona, presidente, y Bárbara Figueroa, secretaria general.

Se trata del primer viaje al extranjero de la nueva dupla del PC. Que el destino de este periplo haya sido la isla de Centroamérica no es azaroso. El Partido Comunista de Cuba (PCC) se ha convertido en uno de los principales aliados extranjeros de la colectividad que preside Lautaro Carmona.

Y no es la primera vez que la tienda de Vicuña Mackenna 31 toma rumbo a La Habana, pues dicho suceso ya ocurrió en las administraciones de los fallecidos extimoneles Guillermo Teillier y Gladys Marín.

Por lo mismo, con la presencia de Carmona y Figueroa en la isla, el PC apuesta por fortalecer sus relaciones con el Partido Comunista de Cuba, mediante una serie de reuniones protocolares que sostendrán por estos días las dos autoridades de la colectividad.

Una de ellas se transparentó durante la tarde de este miércoles. Quien dio cuenta de aquello fue el diputado de la Asamblea Nacional del Poder Popular -el Parlamento cubano- y encargado de las relaciones internacionales del PCC, Emilio Lozada García.

“Sostuve intercambio con Lautaro Carmona y Bárbara Figueroa, presidente y secretaria general del PC de Chile. Reiteré la disposición del PCC de continuar fortaleciendo los históricos vínculos entre nuestras organizaciones políticas”, publicó en sus redes sociales Lozada García.

El viaje, en todo caso, no lo hacen en cualquier momento, sino cuando Cuba atraviesa una de sus peores crisis, que incluye cortes de luz y escasez de alimentos fundamentales para la ciudadanía. Esto ha puesto contra las cuerdas al gobierno autoritario de Miguel Díaz-Canel, quien lidera dicho país tras suceder en la cabeza del gobierno a Raúl Castro, hermano del otrora mandamás cubano Fidel Castro.

Además, lo hacen en un escenario en que justamente la oposición ha cuestionado los lazos del PC con ese país y también con Venezuela, debido a que son consideradas dictaduras.

El pasado 5 de diciembre de 2023 el PC recibió en su sede al Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP). En aquella instancia Carmona reforzó sus críticas contra Estados Unidos y el bloqueo que se mantiene sobre La Habana: “(’La política liquidacionista’) como así lo hace Israel con Palestina, es el mismo propósito que tiene EE. UU. con Cuba, pero no podrán. No podrán porque esta Cuba, con su valor, su decisión, su firmeza, pero también porque estamos todos los otros pueblos que somos Cuba en la lucha imperialista”.

Esta línea ha sido defendida también por el Presidente Gabriel Boric, quien durante su segundo discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU), en Nueva York, planteó que “declarar que Cuba es un país que promueve el terrorismo, no solo es falso, sino que nos violenta”. El Mandatario, en septiembre de 2023, también apuntó contra Estados Unidos por el bloqueo económico contra La Habana.

La fallida visita de Jadue a Venezuela

En paralelo a la estadía de Carmona y Figueroa en Cuba, otra figura de renombre del Partido Comunista se convirtió en noticia por temas internacionales.

Se trata del también integrante de la comisión política del PC, el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, a quien durante la noche de este miércoles se le impidió viajar a Venezuela.

“Hoy me impidieron viajar fuera de Chile por tres días. No tengo ninguna medida cautelar. Fiscal me amenaza con detenerme. Esto es un atentado a la democracia y una medida autoritaria e inconstitucional. Ejerceré todas las acciones legales para frenar estas arbitrariedades”, publicó este miércoles el jefe comunal de Recoleta, quien próximamente será formalizado por cuatro delitos: cohecho, administración desleal, fraude al Fisco y estafa, en el caso Farmacias Populares.

El alcalde contaba con una invitación del gobierno de Nicolás Maduro para arribar a Caracas y para ello disponía de un vuelo de la aerolínea Copa, que tenía programada una escala en Panamá.

Una vez en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez, la Policía de Investigaciones contaba con una “alerta” respecto a la autoridad de Recoleta. En ese sentido, al percatarse de su presencia, dio aviso del viaje a la fiscal Giovanna Herrera, que se comunicó con la defensa de la autoridad de Recoleta, Ramón Sepúlveda. La fiscal señaló a la defensa que si se concretaba el vuelo, despacharía una orden de detención en su contra. Esto, ante las sospechas de que podría solicitar asilo en ese país. Bajo este escenario, Jadue desistió de viajar a Venezuela.

La Fiscalía explicó el procedimiento que impidió el viaje: “El día 17 de abril a las 22.30 horas aproximadamente, la Fiscalía Centro Norte se comunicó con el abogado del imputado Daniel Jadue Jadue, por cuanto se tomó conocimiento de que este último se aprestaba a salir del país con destino a Venezuela”.

“Debido a que dicho imputado, entre otras personas, está citado a una audiencia de formalización de investigación para el 29 de mayo próximo, la Fiscalía informó al abogado defensor del imputado que dentro de sus facultades legales se encuentra la de procurar y asegurar la realización de la audiencia indicada, por lo que era posible en este contexto solicitar judicialmente una medida cautelar personal para cumplir con el objetivo. Ante ello, el abogado del imputado informó que su representado se desistió, voluntariamente, de viajar”, agregó el órgano persecutor.