Beatriz Hevia dice que “nadie fue marginado de la discusión constitucional”: “Hay sectores que se fueron excluyendo con la lógica del todo o nada”

Ya en la recta final del proceso constitucional, la presidenta del Consejo, la republicana Beatriz Hevia, se refirió a las críticas que han manifestado desde el oficialismo al proyecto de nueva Carta Fundamental, respecto a los presuntos retrocesos que podrían generar ciertas normas del texto. Al respecto, la abogada aseguró que “nadie fue marginado de la discusión constitucional”.

En conversación con radio Infinita, la consejera aseguró que algunos sectores se “excluyeron” de la discusión. En esa línea, sostuvo que “nadie fue marginado de construir acuerdos, pero hay que tener voluntad de querer ser parte de esos acuerdos y hay sectores que también se fueron excluyendo con la lógica del todo o nada. O me das lo que yo quiero o no me sumo a un acuerdo, y esa es una forma de autoexcluirse”.

El fin de semana se dio por finalizado el trámite de la comisión mixta, de esa forma, el pleno del Consejo sesionará este lunes desde las 11.00 hasta las 14.00 horas para ratificar los cambios propuestos por la instancia de seis consejeros y seis comisionados a las normas más controversiales del texto constitucional.

En definitiva, el informe de la comisión mixta trae las propuestas de solución a las normas que han sido más polémicas y que se han tomado el debate público. Pese a que la Comisión Experta había propuesto eliminar algunos de esos artículos, la comisión mixta no hizo caso a esas observaciones y mantendrá en el texto constitucional que se plebiscitará algunos artículos, como los relacionados con exención de contribuciones, objeción de conciencia y expulsión de migrantes.

Bajo ese escenario, la presidenta del Consejo manifestó que “no fue posible” encontrar un acuerdo común, puesto que las distintas partes no cedieron.

“Quienes reivindicaron, legitimaron, revalidaron y consideraron que se ven reflejados en el texto refundacional de la convención anterior, va a ser muy difícil que se puedan ver reflejados en un texto constitucional como este, que no es refundacional, sino que, por el contrario, se hace cargo de nuestra historia, de nuestra tradición constitucional, haciéndose cargo de los problemas actuales para poder resolverlos mirando al Chile del futuro”, manifestó la consejera.

Consejo Constitucional. Sesión plenaria N° 26, capítulo VII Poder Judicial. Foto: Francisco Paredes / Agencia Uno.

Más tarde, en conversación con radio ADN, Hevia siguió la misma tónica de sus declaraciones y destacó que, a su parecer, “hay una caricatura grande de decir es que no se han construido los acuerdos”.

“Han estado todos los espacios abiertos para poder construir los acuerdos que fueran necesarios y en todos los temas. Nunca excluimos ningún tema de la discusión”, aseguró.

En ese sentido, explicó que, “lo que pasó fue que, recordemos que no hay centro izquierda en el Consejo Constitucional, por tanto, había una conversación que era derecha, centro derecha e izquierda dura, lo que hace muy difícil poder construir acuerdo, sobre todo si la izquierda se atrinchera en una posición y no da margen para acercarse a un punto de encuentro”.

En esa línea, señaló que “esa fue un poco la tónica en que nos vimos envueltos en el proceso y es imposible construir acuerdos con quien no quiere construir acuerdos”.